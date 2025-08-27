خبرگزاری کار ایران
۱۲۰۰ هکتار باغ انجیر در شهرستان معمولان وجود دارد

فرماندار معمولان گفت: حدود ۱۲۰۰ هکتار باغ انجیر در سطح این شهرستان وجود دارد که سالانه بالغ بر ۴۸۰۰ میلیارد ریال درآمدزایی دارد.

به گزارش ایلنا، بابک امرایی امروز چهارشنبه در دیدار با نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهار کرد: برطرف کردن مشکلات کشاورزان وظیفه ما بوده و مجموعه فرمانداری تمام حمایت و تلاش خود را برای ایجاد زیرساخت‌های حوزه کشاورزی خواهد داشت. شهرستان معمولان ظرفیت ایجاد کارخانه صنایع تبدیلی انجیر را دارد. 

وی افزود: حدود ۱۲۰۰ هکتار باغ انجیر در شهرستان معمولان وجود دارد که سالانه بالغ بر ۴۸۰۰ میلیارد ریال درآمدزایی دارد و بیشترین سود حاصل از فروش انجیر به جیب دلال‌ها می‌رسد و کشاورزان بیشترین زحمت را می‌کشند و کمترین سود را می‌برند. 

فرماندار شهرستان معمولان اضافه کرد: میوه انجیر بیشتر از دو روز خارج از سردخانه نمی‌ماند و نبود سردخانه در شهرستان باعث از بین رفتن دسترنج باغداران می‌شود. با توجه به کشت میوه‌هایی دیگر در شهرستان، احداث سردخانه ضروری است. 

امرایی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به فاصله معمولان با شهرستان‌های خرم آباد و پلدختر، نیاز به تاسیس مرکز فنی و حرفه‌ای در این شهرستان احساس می‌شود. 

علی پاشایی مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان نیز بیان کرد: باید در حوزه صنایع تبدیلی اقداماتی انجام شود و از ظرفیت موجود برای درآمدزایی بیشتر مردم منطقه استفاده کرد. باید تفاهم‌نامه تضمین بازگشت سرمایه وجود داشته باشد که سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری تشویق شود. 

وی تاکید کرد: استان جای کار زیاد و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی دارد و تمام دستگاه‌ها در حوزه اشتغال، اعطای تسهیلات و آموزش باید پای کار باشند.

