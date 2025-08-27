به گزارش ایلنا، بابک امرایی امروز چهارشنبه در دیدار با نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهار کرد: برطرف کردن مشکلات کشاورزان وظیفه ما بوده و مجموعه فرمانداری تمام حمایت و تلاش خود را برای ایجاد زیرساخت‌های حوزه کشاورزی خواهد داشت. شهرستان معمولان ظرفیت ایجاد کارخانه صنایع تبدیلی انجیر را دارد.

وی افزود: حدود ۱۲۰۰ هکتار باغ انجیر در شهرستان معمولان وجود دارد که سالانه بالغ بر ۴۸۰۰ میلیارد ریال درآمدزایی دارد و بیشترین سود حاصل از فروش انجیر به جیب دلال‌ها می‌رسد و کشاورزان بیشترین زحمت را می‌کشند و کمترین سود را می‌برند.

فرماندار شهرستان معمولان اضافه کرد: میوه انجیر بیشتر از دو روز خارج از سردخانه نمی‌ماند و نبود سردخانه در شهرستان باعث از بین رفتن دسترنج باغداران می‌شود. با توجه به کشت میوه‌هایی دیگر در شهرستان، احداث سردخانه ضروری است.

امرایی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به فاصله معمولان با شهرستان‌های خرم آباد و پلدختر، نیاز به تاسیس مرکز فنی و حرفه‌ای در این شهرستان احساس می‌شود.

علی پاشایی مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان نیز بیان کرد: باید در حوزه صنایع تبدیلی اقداماتی انجام شود و از ظرفیت موجود برای درآمدزایی بیشتر مردم منطقه استفاده کرد. باید تفاهم‌نامه تضمین بازگشت سرمایه وجود داشته باشد که سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری تشویق شود.

وی تاکید کرد: استان جای کار زیاد و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی دارد و تمام دستگاه‌ها در حوزه اشتغال، اعطای تسهیلات و آموزش باید پای کار باشند.

