خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان محیط زیست:

مدیریت بحران آب و انرژی نیازمند رویکردی نوین و پایدار است

مدیریت بحران آب و انرژی نیازمند رویکردی نوین و پایدار است
کد خبر : 1678522
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به بحران آب و ناترازی انرژی در کشور مدیریت منابع آب و انرژی باید با رویکردی نوین و پایدار دنبال شود.

 به گزارش خبرنگار ایلنا ، شینا انصاری عصر امروز درشورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نگاه دولت به توسعه پایدار، اظهار داشت: غفلت‌های گذشته در حوزه محیط‌زیست، امروز ما را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی از آغاز عملیات اجرایی یک پروژه محیط زیستی با مشارکت بخش خصوصی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود:این اقدام را الگویی موفق برای جلب مشارکت جوامع محلی و واگذاری امور تصدی‌گری خواند.

انصاری با  اشاره به بحران آب و ناترازی انرژی در کشور گفت: مدیریت منابع آب و انرژی باید با رویکردی نوین و پایدار دنبال شود. استفاده از آب‌های غیرمتعارف، تصفیه فاضلاب‌های صنعتی و خانگی، و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله راهکارهایی است که در دستور کار دولت قرار دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: وجود دو تالاب ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های بین‌المللی، تنوع زیستی بالا و پتانسیل‌های اکوتوریسمی، این استان را به یکی از مناطق مهم در حوزه حفاظت محیط‌زیست تبدیل کرده است.

انصاری برضرورت جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: حضور مردم و ذی‌نفعان در فرآیندهای حفاظتی، با حداقل تعارضات، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی‌ها، جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری ایفا کند.

وی در پایان با اشاره به لزوم هوشمندسازی پایش‌های محیط‌زیستی و استفاده از فناوری‌های نوین، خاطرنشان کرد:با تقویت زیرساخت‌ها و همکاری همه بخش‌های ذی‌ربط، امیدواریم بتوانیم میراث طبیعی کشور را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور