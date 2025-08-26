رئیس سازمان محیط زیست:
مدیریت بحران آب و انرژی نیازمند رویکردی نوین و پایدار است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به بحران آب و ناترازی انرژی در کشور مدیریت منابع آب و انرژی باید با رویکردی نوین و پایدار دنبال شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، شینا انصاری عصر امروز درشورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نگاه دولت به توسعه پایدار، اظهار داشت: غفلتهای گذشته در حوزه محیطزیست، امروز ما را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی از آغاز عملیات اجرایی یک پروژه محیط زیستی با مشارکت بخش خصوصی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود:این اقدام را الگویی موفق برای جلب مشارکت جوامع محلی و واگذاری امور تصدیگری خواند.
انصاری با اشاره به بحران آب و ناترازی انرژی در کشور گفت: مدیریت منابع آب و انرژی باید با رویکردی نوین و پایدار دنبال شود. استفاده از آبهای غیرمتعارف، تصفیه فاضلابهای صنعتی و خانگی، و بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر از جمله راهکارهایی است که در دستور کار دولت قرار دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: وجود دو تالاب ثبتشده در فهرست تالابهای بینالمللی، تنوع زیستی بالا و پتانسیلهای اکوتوریسمی، این استان را به یکی از مناطق مهم در حوزه حفاظت محیطزیست تبدیل کرده است.
انصاری برضرورت جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: حضور مردم و ذینفعان در فرآیندهای حفاظتی، با حداقل تعارضات، میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگیها، جلوگیری از آتشسوزی جنگلها و حفظ گونههای گیاهی و جانوری ایفا کند.
وی در پایان با اشاره به لزوم هوشمندسازی پایشهای محیطزیستی و استفاده از فناوریهای نوین، خاطرنشان کرد:با تقویت زیرساختها و همکاری همه بخشهای ذیربط، امیدواریم بتوانیم میراث طبیعی کشور را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.