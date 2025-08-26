خبرگزاری کار ایران
رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست:

پروژه‌های زیست‌محیطی، کلید حل چالش‌های آبی و نجات تالاب‌ها

کد خبر : 1678418
معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی به بهبود وضعیت زیست‌محیطی در همه عرصه‌ها از جمله تالاب‌ها، مدیریت مصرف آب در حوزه صنایع و استفاده از فناوری‌های سبز کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری روز سه‌شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۲۰ مگاواتی خورشیدی در سفیددشت چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: در دهه‌های گذشته، بی‌توجهی به ملاحظات محیط‌زیستی موجب بروز چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی و محدودیت منابع آب شده است. اما امروز با رونمایی از پروژه‌های نوین، کشور در مسیر بهره‌برداری از فناوری‌های سبز و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گام برداشته است.

وی افزود: هدف از اجرای این پروژه زیست‌محیطی کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی، تنوع بخشی به سبد مصرفی انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است و بهره‌برداری از پروژه‌های انرژی‌های خورشیدی بیانگر این است که کشور به تدریج به ضرورت درک مساله محیط زیست پی‌برده است .

انصاری بیان کرد: امروز استفاده از فناوری‌های سبز و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به تغییر اقلیم که کل جهان را تحت تاثیر خود قرار داده از جمله ضرورت‌ها اجتناب ناپذیر است.

وی خاطر نشان کرد: امید می‌رود با ورود بخش خصوصی به موضوع پروژه‌های محیط‌زیستی به خصوص در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه سریع‌ترین پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد و شاهد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی باشیم.

