عملیات اجرایی بزرگترین نیروگاه خورشیدی چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید فرهزاد در این آیین کلنگ زنی اظهارداشت: این نیروگاه در زمینی به مساحت ۲۳ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ میلیارد تومان که هفته آینده رونمایی میشود) آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در حوزه مصرف و تولید انرژی، از پروژه بهینه سازی و تعویض ۱۴۰ هزار چراغ پرمصرف در استان خبر داد و گفت: فاز نخست این طرح آماده بهره برداری است.

فرهزاد بر ضرورت تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، شامل بهینه سازی نیروگاه های موجود و استفاده از انواع انرژی ها با توجه به ملاحظات زیست محیطی و عدم تعادل در شبکه، تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: انرژی خورشیدی را یک ظرفیت بسیار مناسب در چهارمحال و بختیاری خواند و افزود: در حال حاضر چهار هزار مگاوات پروژه انرژی تجدیدپذیر خورشیدی در دست بررسی است که برای ۷۸۰ مگاوات آن مجوز صادر شده است.

وی زمان بهره برداری از گام اول این پروژه ها را پایان سال ۱۴۰۵ عنوان کرد.

فرهزاد در پایان خاطرنشان کرد: این نیروگاه ۲۰ مگاواتی با مشارکت بخش خصوصی و اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی کلنگزنی شده و برنامهریزی شده است که طی حدود دو سال احداث و به شبکه سراسری برق متصل شود.

