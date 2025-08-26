مدیرکل صمت استان همدان خبر داد:
افتتاح ۱۵ واحد تولیدی و صنعتی در همدان با سرمایهگذاری ۷۷۰ میلیاردتومان
مدیرکل صمت استان همدان از افتتاح ۱۵ واحد تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف استان طی هفته دولت خبر داد و گفت: این واحدها در شهرستانهای همدان، بهار، نهاوند، ملایر و رزن احداث شدهاند.
به گزارش ایلنا از همدان، محمدعلی محمدی در جمع خبرنگاران بیان کرد: با بهرهبرداری از این واحدها بیش از ۷۷۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری وارد چرخه تولید استان می شود.
وی افزود: با راهاندازی این طرحها زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۱۶ نفر از نیروهای بومی استان فراهم میشود.
محمدی با اشاره به حوزههای متنوع فعالیت این واحدها اظهار داشت: این طرحها شامل تولید محصولات بتنی، پوشاک و منسوجات بی بافت، سفال و سرامیک، پودر میکرونیزه فلدسپات و دولومیت، فرآوری گیاهان معطر، و همچنین تولید ماشینآلات خط تولید ذوبآهن خواهد بود که نشان از ظرفیت بالای استان همدان در صنایع مختلف دارد.
مدیرکل صمت استان همدان خاطرنشان کرد: افتتاح این طرحها در راستای سیاستهای کلان دولت چهاردهم برای توسعه تولید داخلی و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور انجام میشود.
وی همچنین تأکید کرد: تحقق این برنامهها نتیجه تدابیر استاندار همدان و تیم اقتصادی وی در حمایت از سرمایهگذاران، رفع موانع تولید و فراهمسازی بسترهای لازم برای توسعه صنعتی استان است.
محمدی گفت: این واحدها در هفته دولت و با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح می شود و مردم استان همدان از آثار مثبت آن در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی بهرهمند خواهند شد.