افتتاح ۱۵ واحد تولیدی و صنعتی در همدان با سرمایه‌گذاری ۷۷۰ میلیاردتومان

مدیرکل صمت استان همدان از افتتاح ۱۵ واحد تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف استان طی هفته دولت خبر داد و گفت: این واحدها در شهرستان‌های همدان، بهار، نهاوند، ملایر و رزن احداث شده‌اند.

به گزارش ایلنا از همدان، محمدعلی محمدی در جمع خبرنگاران بیان کرد: با بهره‌برداری از این واحدها بیش از ۷۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وارد چرخه تولید استان می شود. 

  وی افزود: با راه‌اندازی این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۱۶ نفر از نیروهای بومی استان فراهم می‌شود.

 محمدی با اشاره به حوزه‌های متنوع فعالیت این واحدها اظهار داشت: این طرح‌ها شامل  تولید محصولات بتنی، پوشاک و منسوجات بی بافت، سفال و سرامیک، پودر میکرونیزه فلدسپات و دولومیت، فرآوری گیاهان معطر، و همچنین تولید ماشین‌آلات خط تولید ذوب‌آهن خواهد بود که نشان از ظرفیت بالای استان همدان در صنایع مختلف دارد.

 مدیرکل صمت استان همدان خاطرنشان کرد: افتتاح این طرح‌ها در راستای سیاست‌های کلان دولت چهاردهم برای توسعه تولید داخلی و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور انجام می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: تحقق این برنامه‌ها نتیجه تدابیر استاندار همدان و تیم اقتصادی وی در حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع تولید و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای توسعه صنعتی استان است.

محمدی گفت: این واحدها در هفته دولت و با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح می شود و مردم استان همدان از آثار مثبت آن در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی بهره‌مند خواهند شد.

