رئیس سازمان محیط زیست:

موزه‌های محیط‌زیستی پایگاه‌های فرهنگی و پژوهشی هستند

رئیس سازمان محیط زیست گفت:موزه‌های محیط‌زیستی می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی و پژوهشی، نقش مؤثری در آموزش نسل جوان و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به طبیعت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری در حاشیه بازدید از موزه تاریخ طبیعی محیط زیست چهارمحال و بختیاری، بر نقش مؤثر این موزه‌ها در آموزش نسل جوان و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و آموزشی این مجموعه گفت: موزه‌های محیط‌زیستی می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی و پژوهشی، نقش مؤثری در آموزش نسل جوان و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به طبیعت داشته باشند.

انصاری با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های محیط‌زیستی در استان‌های کشور، بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری با برخورداری از تنوع زیستی و منابع طبیعی ارزشمند، نیازمند توجه ویژه در حوزه حفاظت و آموزش محیط زیست است.

وی همچنین بر اهمیت مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست تصریح کرد و گفت: آگاهی‌بخشی عمومی از طریق موزه‌ها، مدارس و رسانه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تغییر نگرش‌ها و رفتارهای زیست‌محیطی در جامعه باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید کرد و یادآور شد: حفاظت از محیط زیست، مسئولیتی همگانی است که نیازمند هم‌افزایی ملی و منطقه‌ای است.

انتهای پیام/
