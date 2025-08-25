به گزارش ایلنا، سید علی مدنی‌زاده شامگاه دوشنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به سیستان و بلوچستان، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه احداث یک‌هزار کلاس درس در جنوب استان، اظهارکرد: توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار در صدر اولویت‌های دولت چهاردهم قرار دارد و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، بنیانی برای رشد اقتصادی و اجتماعی پایدار در استان به شمار می‌رود.

وی افزود: این اقدام تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بسترساز آینده‌ای روشن برای جوانان و گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت آموزشی در مناطقی است که سال‌ها با کمبودهای زیرساختی مواجه بوده‌اند.

وزیر اقتصاد با اشاره به بازدید از ظرفیت‌های بندر شهید بهشتی چابهار، ضمن ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه زیرساخت‌های بندری و اقتصادی، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های بزرگ صنعتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سیستان و بلوچستان بسیار ارزشمند است، اما با توجه به قابلیت‌های فراوان این منطقه، این اقدامات هنوز کافی نیست.

وی با اشاره بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای شکوفاسازی توانمندی‌های سیستان و بلوچستان گفت: جلسات امروز و امشب با مسئولان و فعالان اقتصادی، مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده خواهد بود تا مسیر جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه تسهیل شود.

مدنی زاده افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، سیستان و بلوچستان "گنج پنهان" ایران است و باید شرایطی فراهم شود که این گنج به منصه ظهور برسد.

وی بیان کرد: امیدواریم با اقداماتی که در آینده نزدیک انجام خواهد شد، به نقطه‌ای برسیم که پس از پایان دولت چهاردهم، دیگر از واژه "محروم" برای سیستان و بلوچستان استفاده نشود.

گامی فراتر از ساخت کلاس؛ حرکت به‌سوی عدالت آموزشی است

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه، با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان، گفت: ساخت یک‌هزار کلاس درس تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از توجه به مسوولیت اجتماعی و آینده‌سازی در این منطقه است.

منصور بیجار ادامه داد: خرسندیم که امروز راهبرد توسعه متوازن و تحقق عدالت آموزشی در کنار پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در سیستان و بلوچستان، مورد توجه جدی قرار گرفته و امیدواریم این مسیر با همراهی دولت و بخش خصوصی تداوم یابد.

