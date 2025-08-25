وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
مذاکرات بزرگ ایران و چین برای قطار سریعالسیر مشهد–تهران/ آزادراههای استان با مشارکت بخش خصوصی شتاب میگیرند
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال رسیدن به مراحل پایانی برای اجرای برقیکردن قطار مشهد–تهران و افزایش سرعت آن هستیم و مصوبات آن را در شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد با توجه به دو حوزه سیر و تجهیز ناوگان اخذ خواهیم کرد. هر دو مورد پیش خواهد رفت و در سفر رئیسجمهور به چین نیز امیدواریم در این خصوص مذاکره شود، چراکه طرف چینی تمایل زیادی برای سرمایهگذاری در این موضوع دارد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، فرزانه صادق مالواجرد در جلسه شورای اداری خراسان رضوی اظهار کرد: پروژههای قابل افتتاح استان در هفته دولت با اعتبار حدود ۶۰ همت در حوزههای مختلف از جمله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، شهری، حمل و نقل، درمانی و... بوده است. قطعاً با همتی که در استان و دولت خواهیم داشت، در سال آتی این افتتاحها و پروژهها و اعتبارات با گامی بلندتر دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به سهم کم خراسان رضوی از میزان آزادراههای کشور خاطرنشان کرد: نکتهای که تمام نمایندگان استان به آن اشاره داشتند، آزادراهها بود. در خراسان رضوی طرحهای ملی وجود دارد که به نظر بنده بینالمللی بوده زیرا این استان کانون تشیع است و زائران زیادی از خارج کشور برای زیارت به مشهد میآیند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: آزادراهسازی به بخش خصوصی مرتبط بوده و صرفاً با کمک بخش خصوصی امکان اجرایی شدن دارد. در حوزه مشارکت بخش خصوصیُ قول میدهیم که اگر گرهی در وزارتخانه باشد باز خواهد شد و باید این مشکلات را حلشده بدانیم. سرمایهگذارانی که در حوزه راههای استان سرمایهگذاری کنند، ضمن انتفاع مادی و برگشت سرمایه، انتفاع معنوی نیز خواهند داشت.
وی در ادامه افزود: آزادراههایی که تاکنون شکل نگرفته باید شکل بگیرد و حتی آزادراه حرم تا حرم که سالهاست به نتیجه نرسیده، مشکل سرمایهگذاری دارد و تمام تلاش ما این است که بتوانیم با توجه به سهم مشارکت، سهم پیمانکار را بیشتر کنیم. هر پیمانکار و بخش خصوصی که بیاید و در این حوزه مشارکت داشته باشد، مشکلش را حل خواهیم کرد.
صادق مالواجرد درباره قطار برقی و سریعالسیر مشهد–تهران اظهار کرد: قطعاً زمان کمتر و سرعت بیشتری که باید در اینباره، سالها پیش محقق میشد، تاکنون اتفاق نیفتاده است. کاهش چند ساعته مسیر مشهد–تهران باید انجام میشد تاکنون رخ نداده است. بخشی از این موضوع را تلاش داریم تا با وضع موجود حدود ۴۵ دقیقه با برنامهریزی در سیر کمتر کنیم، اما این موضوع با هدف فاصله زیادی دارد.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح پیرامون حرم مطهر رضوی بیان کرد: سالهاست این طرح با معضلات بسیاری روبهروست و طرحهایی که تهیه و اجرا شد تنها برای بخشی از زائران خاص بود و به مجاوران و انبوهی از زائران توجهی نشد. هتلهایی ایجاد شد که تنها به برخی زائران خدمات میداد. با تحقیقات انجامشده ۷۰ درصد زائران نمیتوانستند در مجاورت حرم مطهر اسکان داشته باشند. بنابراین، طرح تفصیلی ویژه با هدف تأمین نیاز همه زائران و مجاوران تهیه و ابلاغ شد.
وی در خصوص مرزهای باجگیران و سرخس نیز گفت: اگر قرار است توسعه پایدار در کشور اتفاق بیفتد که به نفت وابسته نباشد، توسعه ترانزیتی چه ریلی و چه جادهای باید محقق شود. در حال پیگیری اقداماتی برای پایانههای مرزی هستیم تا با توجه به مطالبات موجود، چندین قدم به جلو برداریم. بخش خصوصی در حوزه ریل، جاده و تجهیزات پایانهها باید ورود کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعاملات منطقهای افزود: باید نسبت به کشورهای همسایه تعامل بیشتری داشته باشیم. تأکید شده که استانداران هممرز با کشورهای همسایه در مذاکرات با طرفهای مقابل در ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها حضور داشته باشند تا در حوزه ترانزیت پیشرفت کنیم. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران، حتی اگر دولتهای دیگر تحت فشار تحریمها باشند، تجار به دلیل ارزان و سریع بودن این مسیر، ایران را انتخاب میکنند.
وی خاطرنشان کرد: البته اجرای هر طرحی مشکلاتی خواهد داشت اما روح حاکم بر این طرح توجه توأمان به زائران و مجاوران است و مشکلات آن حل خواهد شد. شرکت بازآفرینی با محوریت اجرای این طرح و با کمک مردم، بخش خصوصی، شهرداری و آستان قدس فعالیت خواهد کرد و اگر ایرادی وجود داشته باشد، شورای عالی معماری و شهرسازی موضوع را در اولویت قرار خواهد داد. همچنین نظارت بر اجرای این طرح بهصورت سامانهای دیده شده و باید نظارت ویژه روی آن باشد.
وی با اشاره به ویژگیهای مشهد گفت: این شهر موضوعات محلی ندارد و مسائل آن ملی است.
تصمیمگیریها در استان باید با کمک دولت انجام گیرد و همه حوزهها دست به دست هم دهند تا بتوان خدماترسانی به زائرانی داشت که هر سه سال یک بار به اندازه جمعیت ایران به مشهد میآیند.
مالواجرد از مردم و مدیران استان قدردانی کرد و گفت: از مردم مهماننواز خراسان رضوی که هر سال در دهه آخر صفر میزبانی میکنند و از مدیرانی که در این ایام تمام تلاش خود را به کار گرفتند، قدردانی میکنم. در ایام اربعین، خراسان رضوی بیشترین زائر را هم در خروجی و هم در ورودی در کشور داشته است. در حوزه ریلی در ایام اربعین زائرین حدود ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته با قطار جابهجا شدند. همچنین در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، خراسان رضوی خوش درخشید و مشهد پناه و مأمن کل کشور بود و کمکهای بسیاری از حوزه ریلی، جادهای و هوایی دریافت کردیم. از مجموع تلاشها به این دستاورد رسیدیم که در یکسال گذشته از دولت چهاردهم توانستیم ۶۰ همت پروژه را در استان افتتاح کنیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در دومین روز از هفته دولت افتخار دارم به عنوان نماینده دولت در استان خراسان رضوی حضور پیدا کنم؛ هفتهای که به یاد ما میاندازد که تجدید عهد و پیمان با شهدای دولت و خدمت داشته باشیم. این شهدا معنی کردند که دولت در کنار مردم هستند.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم تلخترین تحریمها و توطئهها و حتی جنگ را طی یکسال پشت سر گذاشت، افزود: داریم یکسالگی دولت را با دوازده ماه تلاش و ۱۲ روز دفاع میگذرانیم و در یک سال گذشته تمام تلاش دولت در کنار مردم بودن بود تا تمام کمبودها را بشنود و در مسیری قدم بردارد که خدمت را بیمنت و با مسئولیتپذیری انجام دهد و امیدوارم در این مسیر به مطالبات بهحق بیشتری پاسخ دهیم و در کنار مردم گامهای بلندتری برداریم.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: رئیسجمهور بر دادن اختیارات بیشتر به استانداران تأکید کرده و واگذاری این اختیارات با مسئولیتپذیری استانداران، مانند استاندار خراسان رضوی که یکی از مسئولیتپذیرترین استانداران است، در راستای حل مشکلات خواهد بود. این مشکلات در صورت دادن اختیار با زمان کمتری برطرف خواهد شد.