خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار مرکزی:

دهیاری‌ها برای مدیریت مناطق روستایی بسیار مؤثراند

دهیاری‌ها برای مدیریت مناطق روستایی بسیار مؤثراند
کد خبر : 1677934
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار مرکزی به دستاوردهایی که دهیاری‌ها برای مناطق روستایی به همراه دارند اشاره کرده و گفت: دهیاری‌ها نهادی نوپا هستند که برای مدیریت مناطق روستایی بسیار مؤثراند و از زمان احداث، دستاوردهای متعدد برای جامعه روستایی داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان خنداب به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر خدمات ارزشمند دولت‌ها در این دوره و دوره‌های پیشین، افزود: اکنون در بیشتر روستاها از ظرفیت اینترنت استفاده می‌شود.

وی به خدمات دهیاری‌ها اشاره کرده و ادامه داد: جمع‌آوری پسماند یکی از خدماتی است که دهیاری‌ها برعهده دارند. در تمامی استان مرکزی جمع‌آوری پسماند به صورت مکانیزه انجام می‌شود که زمینه ارتقای سطح بهداشت و سلامت مناطق را فراهم می‌کند.

استاندار مرکزی با اشاره به پروژه‌های عمرانی و اقتصادی که در شهرستان خنداب به بهره‌برداری رسید، اظهار داشت: 55 پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر 1340 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در نقاط مختلف شهری و روستایی این شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

بهره‌برداری از 55 پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان خنداب

فرماندار شهرستان خنداب نیز با اشاره به اینکه دولت با شعار 12 ماه خدمت 12 روز مقاومت هفته دولت را آغاز کرد، گفت: 55 پروژه عمرانی و اقتصادی امروز در این شهرستان به بهره‌برداری رسید که از این تعداد ۵۴ پروژه به طور مستقیم روستایی است یا خدمات روستایی ارائه می‌کند.

ابراهیم رستمی افزود: پروژه‌های در دست اقدام شهرستان خنداب نیازمند مساعدت و تخصیص اعتبارات است. از جمله این موارد تأمین اعتبار سالن ورزشی چندمنظوره‌ در حال احداث این شهرستان است که انتظار می‌رود اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این پروژه تخصیص پیدا کند.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی کمپ گردشگری شهرستان خنداب نیز از سال‌های گذشته در روستای اناج آغاز شده، اما بنابر دلایلی نیمه‌کاره رها شده است. اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعتبار ملی برای پروژه در نظر گرفته است و این مورد نیز نیاز به پیگیری و مساعدت دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور