به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان خنداب به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر خدمات ارزشمند دولت‌ها در این دوره و دوره‌های پیشین، افزود: اکنون در بیشتر روستاها از ظرفیت اینترنت استفاده می‌شود.

وی به خدمات دهیاری‌ها اشاره کرده و ادامه داد: جمع‌آوری پسماند یکی از خدماتی است که دهیاری‌ها برعهده دارند. در تمامی استان مرکزی جمع‌آوری پسماند به صورت مکانیزه انجام می‌شود که زمینه ارتقای سطح بهداشت و سلامت مناطق را فراهم می‌کند.

استاندار مرکزی با اشاره به پروژه‌های عمرانی و اقتصادی که در شهرستان خنداب به بهره‌برداری رسید، اظهار داشت: 55 پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر 1340 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در نقاط مختلف شهری و روستایی این شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

بهره‌برداری از 55 پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان خنداب

فرماندار شهرستان خنداب نیز با اشاره به اینکه دولت با شعار 12 ماه خدمت 12 روز مقاومت هفته دولت را آغاز کرد، گفت: 55 پروژه عمرانی و اقتصادی امروز در این شهرستان به بهره‌برداری رسید که از این تعداد ۵۴ پروژه به طور مستقیم روستایی است یا خدمات روستایی ارائه می‌کند.

ابراهیم رستمی افزود: پروژه‌های در دست اقدام شهرستان خنداب نیازمند مساعدت و تخصیص اعتبارات است. از جمله این موارد تأمین اعتبار سالن ورزشی چندمنظوره‌ در حال احداث این شهرستان است که انتظار می‌رود اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این پروژه تخصیص پیدا کند.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی کمپ گردشگری شهرستان خنداب نیز از سال‌های گذشته در روستای اناج آغاز شده، اما بنابر دلایلی نیمه‌کاره رها شده است. اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعتبار ملی برای پروژه در نظر گرفته است و این مورد نیز نیاز به پیگیری و مساعدت دارد.

