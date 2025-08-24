خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برای افتتاح طرح‌های عمرانی؛

وزیر آموزش و پرورش فردا به قزوین سفر می‌کند

وزیر آموزش و پرورش فردا به قزوین سفر می‌کند
کد خبر : 1677395
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش فردا دوشنبه سوم شهریورماه برای پیگیری و افتتاح طرح‌های عمرانی این حوزه به استان قزوین سفر می‌کند.

به گزارش  ایلنا از قزوین، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش فردا دوشنبه سوم شهریورماه برای پیگیری و افتتاح طرح‌های عمرانی این حوزه به استان قزوین سفر می‌کند.

گلباران مزار شهدای شهر قزوین، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، بازدید و افتتاح طرح‌های عمرانی، شرکت در جلسه شورای آموزش و پرورش استان و دیدار چهره به چهره با فرهنگیان از برنامه‌های سفر یک‌روزه کاظمی به استان قزوین است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور