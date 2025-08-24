برای افتتاح طرحهای عمرانی؛
وزیر آموزش و پرورش فردا به قزوین سفر میکند
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش فردا دوشنبه سوم شهریورماه برای پیگیری و افتتاح طرحهای عمرانی این حوزه به استان قزوین سفر میکند.
گلباران مزار شهدای شهر قزوین، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، بازدید و افتتاح طرحهای عمرانی، شرکت در جلسه شورای آموزش و پرورش استان و دیدار چهره به چهره با فرهنگیان از برنامههای سفر یکروزه کاظمی به استان قزوین است.