به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش فردا دوشنبه سوم شهریورماه برای پیگیری و افتتاح طرح‌های عمرانی این حوزه به استان قزوین سفر می‌کند.

گلباران مزار شهدای شهر قزوین، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، بازدید و افتتاح طرح‌های عمرانی، شرکت در جلسه شورای آموزش و پرورش استان و دیدار چهره به چهره با فرهنگیان از برنامه‌های سفر یک‌روزه کاظمی به استان قزوین است.

