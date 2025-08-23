خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان قزوین خبر داد؛

فوت جوان 26 ساله در تصادف مرگ‌بار تریلی و پیکان‌وانت

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین از وقوع یک سانحه دلخراش رانندگی در روز شنبه، یکم شهریورماه خبر داد که به فوت یک جوان انجامید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی با اعلام این خبر گفت: این حادثه حوالی ساعت 12:35 ظهر در محور دانسفهان به بوئین‌زهرا و در محدوده روبه‌روی شهرک صنعتی دانسفهان رخ داد. در این سانحه، یک دستگاه تریلی با یک پیکان‌وانت برخورد کرد که منجر به مرگ راننده پیکان‌وانت شد. متوفی، آقایی حدوداً 26 ساله بود که به گفته نیروهای اورژانس، به دلیل شدت جراحات وارده، دردم جان باخت.

وی اضافه کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس دانسفهان و همچنین یک آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند. عملیات رهاسازی فرد محبوس‌شده توسط تیم امدادی هلال‌احمر انجام گرفت و متاسفانه بررسی‌ها در محل، مرگ مصدوم را تأیید کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی قزوین ضمن ابراز تأسف از این حادثه تلخ، خواستار افزایش هوشیاری رانندگان و رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی شد تا از بروز چنین حوادثی در جاده‌های استان پیشگیری شود.

