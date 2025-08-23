هواداران تراکتور برای تشویق فوتسال مس بیایند

به گزارش ایلنا از آذربایجان‌شرقی، سرمربی تیم فوتسال مس سونگون در مورد جدیت برگزاری تمرین های تیم مس و همزمان با برگزاری کلاس دانش افزایی مربیان استان که با حضورحسین شمس در تبریز برگزار می شود گفت: بجاست از آموزش هیئت فوتسال استان آذربایجان شرقی یک تشکری کنم که واقعا زحمت این کلاس را کشیدند و از استاد آقای شمس که حق پدری و مربی گری به گردن بنده دارند و چند سال در خدمت ایشان بودم و نکات آموزشی زیادی از نظر فنی و نظر اخلاقی یاد گرفتم سپاسگزاری کنم و خیلی خوشحال هستم که ایشان در شهر تبریز هستند و یکسری مربی هایی را برای آینده فوتسال آموزش می دهند. امیدوارم که مربی هایمان از تجربیات ایشان استفاده لازم را ببرند و بتوانند به فوتسال آذربایجان شرقی کمک کنند.

وی افزود: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. تیم سن ایچ همیشه در زمره تیم هایی است که مدعی قهرمانی بوده و امسال تیم خیلی خوبی دارند و از تشکیلات خیلی خوب و کادر فنی خیلی خوبی برخوردار است و امیدوارم که بازیکنان مان بازی خیلی خوبی انجام بدهند. چون بالاخره سن ایچ هم از نظر فنی و فیزیکی خیلی محکم بازی می کند و بچه های ما هم باید همانطور که سن ایچ بازی می کند خیلی محکم بازی کنند، سنجیده عمل کنند و از نقاط ضعف در بازی های گذشته درس بگیرند و عیب ها را برطرف کنیم که ان شاءالله بتوانیم ۳ امتیاز این باز را بگیریم و برای بازی های آینده آماده باشیم.

افضل در مورد شرایط حضور فرهاد فخیم در مس و عملکرد او در این چند بازی بیان داشت: در مورد آقای فرهاد فخیم ، ما اصلا نه پدری کردیم و نه حاشیه ای وجود داشت، ما سال هاست با آقای فرهاد فخیم دوست هستیم ما اصلا با ایشان رابطه سرمربی و بازیکنی و نداریم باهم خیلی دوست هستیم. حالا بالاخره شرایط ایجاد کرد، امسال یک نفر خاص مد نظرم بود، دلمان خواست یکم تیم مان را کمی جوان ترش کنیم و مجبور شدیم که هشت نه نفر از بازیکنان که سال های پیش بودند را کنار بزنیم و یک سری بازیکن های با تجربه تر و جوان تر را در اختیار داشتیم، چون الان ورزش گروهی خیلی سخت شده و به دوندگی زیادی احتیاج دارد، به تجربه هم نیاز دارد ولی خب اقای فرهاد می داند که اینجا خانه ی خودش است سال های سال است که اسطوره فوتسال آذربایجان بوده و هست و باقی خواهد ماند و امیدوارم که ما بتوانیم استفاده لازم را از ایشان ببریم و ایشان هم بتوانند به ما کمک در راه قهرمانی کمک کنند.

سرمربی موفق تیم فوتسال مس درمورد وضعیت جذب بازیکنان خارجی مس تصریح کرد:ما قبل از شرایط ویژه کشور بازیکنی از کشور پرتغال که عضو تیم ملی پرتغال بود و جز بهترین های اروپا بود، به خدمت گرفتیم و متاسفانه بخاطر آن درگیری که پیش آمد ایشان کمی احساس ترس کردند و به کشورشان پرتغال برگشتند و دیگر به ما ملحق نشدند ولی بازیکن ونزوئلایی دیگری را جذب کردیم که در بلیچ اسپانیا هم بازی کردند که یکی از بازیکن عقب گیر خیلی خوبی است که که امیدوارم اینجا بتواند با بچه های ما هماهنگ شود و شرایط برای ما فراهم شود که ما بتوانیم استفاده لازم را از ایشان ببریم و بتواند به تیممان برای راه قهرمانی کمک کند.

افضل در مورد نقش هواداران پرشور تراکتور در مسیر تشویق تیم فوتسال مس ابراز داشت: ما همیشه دلگرمی مان به هواداران خوب آذربایجانی بوده که در کل ایران زبان زد هستند و در فوتبال و فوتسال واقعا تماشاگران خوب هستند و در استان آذربایجان شرقی نیز همواره نشان داده اند که با اخلاق تیم خود را تشویق می کنند، البته امیدوارم تیم تراکتور را هم حمایت کنند که به آن جایگاه قهرمانیش بتواند برسد و انشاءالله ما را هم حمایت کنند چون ما به حمایت تماشاگران نیاز داریم و در بازی با سیرجان اگر این تماشاگران نبودند ما به مشکل برمی خوردیم ازآنها تشکر می کنم و امیدوارم که در بازی های آینده هم به ما کمک کنند.

