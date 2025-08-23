خبرگزاری کار ایران
پرونده دزد دوچرخه‌ها در شیراز بسته شد

پرونده دزد دوچرخه‌ها در شیراز بسته شد
کد خبر : 1677078
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق حرفه‌ای و کشف ۸ فقره سرقت دوچرخه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان ، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۷ قدمگاه با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و وی را در خیابان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه سارق در بازجویی انجام شده به ۸ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: در این خصوص یک دستگاه دوچرخه مسروقه نیز از متهم کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، به شهروندان توصیه کرد: هشدارهای پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را به پلیس۱۱۰ اطلاع دهند.

