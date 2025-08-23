خبرگزاری کار ایران
ثبت قطعی ۱۵ ابتلا به تب دنگی در بندرعباس

کد خبر : 1676992
از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ مورد ابتلای قطعی به بیماری تب دنگی تأیید شده است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تاکنون هیچ گونه مرگ و میر ناشی از بیماری تب دنگی در استان هرمزگان گزارش نشده است.

میرزاده افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد مشکوک به بیماری تب دنگی در استان شناسایی شده است.

وی با اشاره به تاثیر تب دنگی بر اقتصاد کشور، گفت: تلاش‌های هرمزگان برای کنترل پشه آئدس و جلوگیری از تخم‌گذاری آن ادامه دارد و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری در کنترل این بیماری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: بهترین راه مقابله با تب دنگی، کنترل رشد و تکثیر پشه آئدس است که از طریق بهسازی محیط و حذف آب‌های راکد مانند آب کولر‌های گازی، زیر گلدان‌ها، لاستیک‌های بلااستفاده و قایق‌ها ممکن است.

میرزاده گفت: در مناطق آلوده، عملیات مه‌پاشی و سم‌پاشی برای کاهش جمعیت پشه‌ها صورت می‌گیرد.

وی افزود: بیماری تب دنگی از طریق تماس مستقیم یا تنفس منتقل نمی‌شود بلکه پشه آلوده پس از نیش زدن فرد بیمار، عامل انتقال بیماری به دیگران است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مردم خواست در صورت مشاهده علائم تب دنگی مانند تب ناگهانی، درد عضلانی و مفصلی، سردرد شدید و جوش‌های پوستی، فوراً به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی مراجعه کنند.

میرزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر درمان قطعی برای تب دنگی وجود ندارد و بیشتر اقدامات بر کاهش علائم بیماری متمرکز است، افزود: بیماران باید استراحت کافی داشته و مایعات فراوان مصرف کنند و از دارو‌های تب‌بر و ضد درد مانند استامینوفن استفاده کنند و در موارد شدید، بیماران نیاز به مراقبت‌های ویژه و بستری در بیمارستان دارند.

