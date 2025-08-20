به گزارش ایلنا از تبریز، فرهاد فرهودی در جمع خبرنگاران گفت: نهضت عدالت آموزشی با ابتکار رئیس‌جمهور و پیگیری دولت در یک‌سال گذشته آغاز شد و امروز به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی در حوزه آموزش و پرورش تبدیل شده است.

وی همچنین از پیشرفت ۷۱ درصدی طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی در استان خبر داد و گفت: ۶۳ درصد پروژه‌های آموزشی آماده تحویل به آموزش و پرورش است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: ۲۷۱ پروژه شامل یکهزار و ۲۴۰ کلاس درس در قالب این طرح برای استان تعریف شده و ۳۰۰ کلاس درس نیز در ماه‌های آینده اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: تا به این لحظه ۶۳ درصد این پروژه‌ها آماده شده، و در هفته دولت و آغاز سال تحصیلی جدید نیز ۸۰ پروژه دیگر شامل بیش از ۳۰۰ کلاس درس افتتاح خواهد شد.

به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان، ۴۰ درصد پروژه‌های آموزشی استان با مشارکت خیرین ساخته شده و این امر نشان‌دهنده جایگاه والای مشارکت اجتماعی در تحقق عدالت آموزشی است. این امر مهم تضمین شکوفایی نسل جدید و پرورش هرچه بهتر سرمایه‌های آینده این سرزمین خواهد بود. در تمام دنیا آموزش و پرورش با کمک دیگر ارگان‌ها به حل این مشکلات می‌پردازد زیرا این مسئله همگانی بوده و بخش زیادی از جامعه را هدف گرفته است.

وی ادامه داد: به دنبال ساخت فضای فیزیکی نیستیم بلکه می‌خواهیم ثابت کنیم که اگر مردم در ساخت مدرسه همراهی کنند می‌توانیم کارهای بهتر و بزرگتری انجام دهیم.

وی با اشاره به لزوم ایمن‌سازی مدارس فرسوده افزود: ۱۹ درصد فضای آموزشی استان غیرمستحکم است. تاکنون برای ۲۰ مدرسه حکم تخلیه صادر و اجرا شده که حدود پنج مورد آن در تبریز قرار دارند. مشکلات حقوقی ناشی از اوقافی بودن زمین‌ها همچنان وجود دارد، اما با همکاری اداره اوقاف این موضوعات پیگیری می‌شود.

فرهاد فرهودی درباره سرانه فضای آموزشی استان گفت: میانگین سرانه فضای آموزشی در سطح استان ۵.۷ متر مربع و در شهر تبریز ۴ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است؛ در حالی‌که میانگین کشوری ۵.۴۵ متر مربع است. هدف‌گذاری ما این است که این سرانه تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۶.۱ متر مربع برسد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی از تخصیص یکهزار و ۱۸۰ میلیارد ریال برای تجهیز فضاهای آموزشی استان خبر داد و گفت: از این مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال برای هوشمندسازی، ۲۳۵ میلیارد ریال برای تجهیزات هنرستانی و توانمندسازی آنها و بقیه برای تجهیز کلاس‌های درس و سیستم گرمایشی هزینه شده است.

فرهودی ادامه داد: همچنین ۷۶۰ میلیارد ریال از محل منابع استانی و ۳۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای ساخت و بهسازی فضاهای ورزشی مدارس هزینه شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی با بیان اینکه در مجموع ۳۱۶ مدرسه کانکسی در استان وجود دارد گفت: مدارس کانکسی مستقل بالای ۱۰ دانش آموز تا مهرماه برچیده می شوند.

فرهودی افزود: تاکنون ۵۴ مدرسه کانکسی از طریق تخصیص و با همکاری آموزش و پرورش و اداره نوسازی و ۸۴ مدرسه کانکسی از طریق ساخت مدرسه جدید برچیده شدند.

وی ادامه داد: اولویت ما در این مورد برچیده شدن مدارس کانکسی مستقل هشت تا ۱۰ نفره است.

انتهای پیام/