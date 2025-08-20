پایان ۱۸ سال فرار؛ قاتل متواری با حکم دادستان بهشهر به چنگال عدالت افتاد

به گزارش ایلنا، هادی فولادی، دادستان بهشهر، در این باره اظهار داشت: متهم به قتل که ۱۸ سال تحت تعقیب نیروهای امنیتی و پلیس آگاهی قرار داشت، سرانجام با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات ویژه پلیسی به دام افتاد.

وی افزود: با تلاش بی‌وقفه مأموران و پیگیری‌های مستمر این دادستانی، محل اختفای قاتل شناسایی و متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فولادی خاطرنشان کرد: فرد دستگیر شده، ۱۸ سال پیش در شهرستان گلوگاه مرتکب قتل شده بود و در این مدت به صورت مخفیانه در شهرهای همجوار تردد می‌کرد که با ورود و پیگیری‌های قاطع این دادستانی، پرونده وی بالاخره بسته شد.

