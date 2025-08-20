خبرگزاری کار ایران
پایان ۱۸ سال فرار؛ قاتل متواری با حکم دادستان بهشهر به چنگال عدالت افتاد

پایان ۱۸ سال فرار؛ قاتل متواری با حکم دادستان بهشهر به چنگال عدالت افتاد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر از دستگیری قاتلی متواری پس از ۱۸ سال تعقیب و گریز خبر داد. این عملیات موفقیت‌آمیز با دستور ویژه دادستانی و پیگیری‌های قضایی فشرده به نتیجه رسید.

به گزارش ایلنا، هادی فولادی، دادستان بهشهر، در این باره اظهار داشت: متهم به قتل که ۱۸ سال تحت تعقیب نیروهای امنیتی و پلیس آگاهی قرار داشت، سرانجام با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات ویژه پلیسی به دام افتاد.

وی افزود: با تلاش بی‌وقفه مأموران و پیگیری‌های مستمر این دادستانی، محل اختفای قاتل شناسایی و متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فولادی خاطرنشان کرد: فرد دستگیر شده، ۱۸ سال پیش در شهرستان گلوگاه مرتکب قتل شده بود و در این مدت به صورت مخفیانه در شهرهای همجوار تردد می‌کرد که با ورود و پیگیری‌های قاطع این دادستانی، پرونده وی بالاخره بسته شد.

 

