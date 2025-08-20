به گزارش ایلنا، سیاوش بدری با بیان اینکه استان فارس به دلیل شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها با چالش جدی منابع آب مواجه است، اظهار کرد: بارندگی‌های استان فارس در سال آبی جاری بیش از ۱۶۹ میلیمتر بوده که نسبت به بلندمدت مشابه، ۴۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.، همین امر سبب شده استان با چالش کم آبی به ویژه در بخش کشاورزی رو به رو شود.

وی افزود: فارس با ۳۷ شهرستان طبق آماربرداری سال ۱۳۹۸ دارای بیش از ۱۰۰ هزار منبع آبی، که بخش عمده آن چاه‌ها هستند که از این تعداد حدود ۶۴۸۰۰ حلقه چاه دارای پروانه بهره‌برداری در بخش‌های شرب و بهداشت، صنعت و خدمات و کشاورزی می‌باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس ادامه داد: استان با مساحت ۱۲۲ هزار متر مربعی دارای ۳۲ میلیارد متر مکعب بارش که تنها ۳۰ درصد یعنی حدود ۹ تا ۱۱ میلیارد متر مکعب آن تجدید پذیر می‌باشد، این در حالی است که میزان برداشت سالیانه از منابع آبی استان ۷ میلیارد مترمکعب است؛ ۸۴ درصد از منابع زیرزمینی و ۱۶ درصد از منابع آب سطحی.

مصارف آب و جایگاه کشاورزی در استان فارس

بدری با اشاره به توزیع مصرف آب در استان گفت: ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی، ۸ درصد در بخش شرب و تنها ۲ درصد در صنعت است؛ این در حالی است که فارس ۱۲ درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کند. سهم صنعت در مصرف آب ناچیز است که نشان می‌دهد استانی کشاورزی است.

وی افزود: مصرف آب شرب سالانه استان حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که ۲۲۰ میلیون متر مکعب آن به کلانشهر شیراز و اطراف و ۳۸۰ میلیون مترمکعب نیز در سایر شهرستان‌ها اختصاص دارد.

وضعیت سدها و پروژه‌های آبرسانی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به وضعیت سدها گفت: در حال حاضر ۹ سد در حال بهره‌برداری استان ظرفیت ذخیره‌سازی نزدیک به ۳ میلیارد متر مکعب دارند اما موجودی کنونی سدها ۹۰۵ میلیون مترمکعب است که از این میزان تنها ۴۴۰ میلیون متر مکعب آن مفید است. در مقایسه با سال گذشته، حدود ۲۷۴ میلیون مترمکعب کاهش حجم آب سدها را شاهد هستیم.

وی افزود: با وجود کاهش بارندگی‌ها، تأمین آب شرب در استان بدون تنش و قطعی پیش رفته و وضعیت شیراز و سایر شهرستان‌ها پایدار است و این نتیجه مدیریت منسجم و عملیاتی شدن طرح‌های گسترده آبرسانی است.

سیاوش بدری، گفت: طرح آبرسانی به شهر فیروزآباد از سد تنگاب با اجرای حدود ۱۵ کیلومتر خط انتقال تکمیل و در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است. این پروژه طی ۱۰ روز اخیر توانسته مشکل کم‌آبی شهر فیروزآباد را به طور کامل برطرف کند و مردم این شهرستان دیگر با تنش یا بحران جدی در تأمین آب شرب مواجه نیستند.

وی همچنین درباره پروژه مهم سد هایقر در شهرستان فیروزآباد اظهار داشت: این سد بزرگ از نوع RCC بر روی تنگه بسیار زیبای هایقر احداث شده است. حجم مخزن این سد ۲۲۶ میلیون متر مکعب است که تاکنون حدود ۱۵ میلیون مترمکعب آن آبگیری شده و آماده بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس افزود: با تکمیل و بهره‌برداری از این دو پروژه مهم، گام بزرگی در تأمین پایدار آب شرب، پشتیبانی از بخش کشاورزی و همچنین توسعه اقتصادی و صنعتی شهرستان فیروزآباد برداشته می‌شود.

حرکت به سمت مدیریت هوشمند و اصلاح الگوی کشت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به اقدامات غیرسازه‌ای بیان کرد: نزدیک به ۳۰ هزار حلقه چاه در استان به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و این روند ادامه دارد. همچنین رصدخانه و مرکز پایش منابع آب با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تا پایان سال تکمیل خواهد شد. این مرکز قادر است اطلاعات مربوط به چاه‌ها، سدها، ایستگاه‌های هواشناسی و هیدرومتری را به صورت برخط جمع‌آوری و تحلیل کند تا تصمیم گیری‌ها دقیق‌تر انجام گیرد.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، اصلاح الگوی کشت مبتنی بر منابع آب قابل برنامه ریزی در سه شهرستان آغاز شده و با تکمیل طرح جامع آب استان به صورت فراگیر اجرایی خواهد شد. این الگو در کنار مدیریت هوشمند منابع آبی می‌تواند آینده‌ای پایدار برای آب فارس رقم بزند.

بدری در پایان تأکید کرد: با وجود کاهش بارندگی و فشار بر منابع زیرزمینی، استان فارس با اجرای طرح‌های جامع، خطوط آبرسانی، تجهیز چاه‌ها به کنتور هوشمند، اصلاح الگوی کشت، مسیر مدیریت پایدار آب را دنبال میکند. این اقدامات امیدبخش میتواند زمینه ساز رفع چالش‌ها و تأمین مطمئن آب برای نسل‌های آینده باشد.

