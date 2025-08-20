کیفیت هوای شهر کرمانشاه در وضعیت «هشدار» قرار گرفت
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: کیفیت هوای شهر کرمانشاه و تعداد دیگر از شهرهای استان، امروز(چهارشنبه، ۲۹ مرداد) در وضعیت هشدار قرار دارد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سعید دزفولینژاد ، عدد شاخص کیفی هوا برای شهر کرمانشاه تا ساعت ۷ صبح امروز را ۱۲۹ اعلام کرد و گفت: این عدد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و هشدار را نشان میدهد.
وی اظهار کرد: عدد شاخص کیفی هوا در ایستگاههای قصرشیرین و سرپلذهاب نیز ۱۸۷ است که بیانگر وضعیت ناسالم و هشدار است.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به اینکه شاخص کیفی هوا تا سقف عدد ۱۰۰ در وضعیت استاندارد است، خاطرنشان کرد: بر اساس این شاخص، سایر ایستگاههای استان در وضعیت استاندارد قرار دارند.
هوای شهر کرمانشاه و تعداد دیگر از شهرهای استان در دو روز گذشته ۲۷ و ۲۸ مرداد نیز در شرایط هشدار قرار داشت.