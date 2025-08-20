کیفیت هوای شهر کرمانشاه در وضعیت «هشدار» قرار گرفت

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سعید دزفولی‌نژاد ، عدد شاخص کیفی هوا برای شهر کرمانشاه تا ساعت ۷ صبح امروز را ۱۲۹ اعلام کرد و گفت: این عدد شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و هشدار را نشان می‌دهد.

وی اظهار کرد: عدد شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های قصرشیرین و سرپل‌ذهاب نیز ۱۸۷ است که بیانگر وضعیت ناسالم و هشدار است.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به اینکه شاخص کیفی هوا تا سقف عدد ۱۰۰ در وضعیت استاندارد است، خاطرنشان کرد: بر اساس این شاخص، سایر ایستگاه‌های استان در وضعیت استاندارد قرار دارند.

هوای شهر کرمانشاه و تعداد دیگر از شهرهای استان در دو روز گذشته ۲۷ و ۲۸ مرداد نیز در شرایط هشدار قرار داشت.

