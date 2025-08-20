خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کیفیت هوای شهر کرمانشاه در وضعیت «هشدار» قرار گرفت

کیفیت هوای شهر کرمانشاه در وضعیت «هشدار» قرار گرفت
کد خبر : 1675930
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: کیفیت هوای شهر کرمانشاه و تعداد دیگر از شهرهای استان، امروز(چهارشنبه، ۲۹ مرداد) در وضعیت هشدار قرار دارد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  سعید دزفولی‌نژاد ، عدد شاخص کیفی هوا برای شهر کرمانشاه تا ساعت ۷ صبح امروز را ۱۲۹ اعلام کرد و گفت: این عدد شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و هشدار را نشان می‌دهد.

وی اظهار کرد: عدد شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های قصرشیرین و سرپل‌ذهاب نیز ۱۸۷ است که بیانگر وضعیت ناسالم  و هشدار است.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به اینکه شاخص کیفی هوا تا سقف عدد ۱۰۰ در وضعیت استاندارد است، خاطرنشان کرد: بر اساس این شاخص، سایر ایستگاه‌های استان در وضعیت استاندارد قرار دارند.

هوای شهر کرمانشاه و تعداد دیگر از شهرهای استان در دو روز گذشته ۲۷ و ۲۸ مرداد نیز در شرایط هشدار قرار داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور