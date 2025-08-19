مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خبر داد:
بازگرداندن 5476 تبعه خارجی غیرمجاز از استان مرکزی در سال جاری
طرح روادید مشترک ۶ کشور حاشیه خلیج فارس اجرایی میشود
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی به اقدامات قاطع این استان در راستای مدیریت اتباع خارجی غیرمجاز و اجرای سیاستهای سختگیرانه برای ساماندهی اتباع اشاره کرده و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 5476 تبعه خارجی غیرمجاز در استان مرکزی به کشور خود بازگردانده شدند.
به گزارش ایلنا، غلامرضا فتحآبادی افزود: این تعداد تبعه خارجی غیرمجاز در 4 ماهه نخست سال جاری و از طریق اردوگاه مراقبتی ابراهیمآباد اراک به کشورهای خود بازگردانده شدند. از این میزان در تیر ماه، 2105 نفر را نیروهای انتظامی دستگیر کردند که 1871 نفر از آنها از استان طرد شدند.
وی به موضوع اخراج خانوارهای متخلف اتباع از استان و بازگرداندن آنها به کشور خود اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین، کارگروه فرعی اتباع خارجی استان تصمیم به طرد 5 خانوار متخلف گرفت که نشاندهنده جدیت در اجرای قوانین است.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی به نظارت دقیق بر فعالیتهای اقتصادی اتباع خارجی غیرمجاز اشاره کرده و اظهار داشت: در خرداد ماه سال جاری، 180 بنگاه اقتصادی متخلف که از اتباع خارجی بدون مجوز اشتغال بکارگیری کرده بودند، شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
فتحآبادی تصریح کرد: در 4 ماهه نخست سال جاری، 80 گشت بازرسی از بنگاههای اقتصادی استان مرکزی انجام شد که این گشتها منجر به جریمهای بالغ بر 280 میلیارد ریال برای کارفرمایان متخلف شد. این اقدامات نشاندهنده عزم جدی استان برای مقابله با نقض قوانین کار توسط اتباع خارجی است.
وی بیان داشت: دفتر نمایندگی سازمان امور پناهندگان نروژ به 300 خانوار اتباع خارجی در استان مرکزی کمکهای نقدی و غیرنقدی ارائه میکند تا نیازهای اولیه آنها تأمین شود. این حمایتها در کنار اقدامات نظارتی، بخشی از رویکرد جامع استان برای مدیریت حضور اتباع خارجی است.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی به اجرای طرح آمایش برای ساماندهی اطلاعات اتباع خارجی اشاره داشته و تأکید کرد: در راستای ساماندهی اطلاعات اتباع خارجی، اجرای طرح آمایش 19 از 4 مرداد ماه سال جاری در 5 دفتر کفالت این استان آغاز شده است.
فتحآبادی ابراز داشت: این طرح با هدف بروزرسانی دادههای جمعیتی، فرهنگی، شغلی، آموزشی، بهداشتی و محل سکونت اتباع خارجی اجرا میشود و تصمیمگیری درباره صدور یا تمدید کارت شناسایی آنها را تسهیل میکند. این طرح به بهبود مدیریت حضور اتباع و برنامهریزی بهتر برای خدماترسانی به آنها کمک خواهد کرد.
وی بر اهمیت همکاری شهروندان و نهادها در اجرای سیاستهای مربوط به اتباع خارجی تأکید داشته و اضافه کرد: گزارشهای مردمی در شناسایی تخلفات و نظارت بر بنگاههای اقتصادی نقش بسزایی دارد. موفقیت این برنامهها بدون همافزایی تمامی بخشها ممکن نیست.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی همچنین به اجرای طرح روادید مشترک 6 کشور حاشیه خلیج فارس اشاره کرده و گفت: این طرح نوآورانه به سبک ویزای شنگن طراحی شده است و به گردشگران امکان سفر به بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را با یک مجوز واحد میدهد.
فتحآبادی افزود: طرح روادید مشترک 6 کشور حاشیه خلیج فارس گام مهمی در راستای تسهیل گردشگری منطقهای است. اجرای این طرح به زودی سفر به کشورهای خلیج فارس را آسانتر خواهد کرد و فرصتهای جدیدی برای گردشگری ایجاد میکند.