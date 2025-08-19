تعطیلی ادارات آذربایجان شرقی در روز شنبه اول شهریور

به گزارش ایلنا، ظفر محمدی گفت: باتوجه به مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان روز شنبه اول شهریور تعطیل خواهند بود و مراکز درمانی و خدمات رسان و شعب منتخب بانک‌ها با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: فعالیت ادارات در روز چهارشنبه 29 مرداد طبق روال عادی انجام خواهد شد.

معاون استاندار از همشهریان خواست در مصرف آب و برق نهایت صرفه جویی را داشته باشند.

