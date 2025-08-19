خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی ادارات آذربایجان شرقی در روز شنبه اول شهریور

تعطیلی ادارات آذربایجان شرقی در روز شنبه اول شهریور
کد خبر : 1675450
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اعلام تعطیلی ادارات استان در روز شنبه اول شهریور، گفت: این تصمیم به دلیل گرمای شدید هوا و مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا، ظفر محمدی گفت: باتوجه به مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان روز شنبه اول شهریور تعطیل خواهند بود و مراکز درمانی و خدمات رسان و شعب منتخب بانک‌ها با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: فعالیت ادارات در روز چهارشنبه 29 مرداد طبق روال عادی انجام خواهد شد.

معاون استاندار از همشهریان خواست در مصرف آب و برق نهایت صرفه جویی را داشته باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور