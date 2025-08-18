خبرگزاری کار ایران
هفت باب مغازه در بازار تاریخی تبریز طعمه حریق شد

هفت باب مغازه در بازار تاریخی تبریز طعمه حریق شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: هفت باب مغازه در بازار سرپوشیده و تاریخی تبریز دچار حریق شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: این آتش سوزی امروز با حضور به موقع آتشنشانی در حدود ۴۵ دقیقه اطفا شد.

وی ادامه داد: مغازه‌های خسارت دیده در بازار گورجیلر به سمت بازار امیر تبریز بوده و شامل صنوف مختلف است.

وی افزود: علت حادثه توسط کارشناسان آتشنشانی در دست بررسی بوده ولی خوشبختانه حادثه یاد شده خسارت جانی نداشته است.

فرشی ادامه داد: خسارت های مالی نیز پس از برآورد اعلام می شود.

