فرماندار اراک در نشست با خبرنگاران:
شهرستان اراک را باید در ابعاد تمامی هویت و جغرافیای آن تحلیل کرد
در حوزه آب شرایط سخت و دشواری را سپری کردیم
فرماندار شهرستان اراک با بیان اینکه شهر اراک مرکز استان مرکزی است و یک پیشوند به اسم کلانشهر دارد، گفت: شهر اراک، عنوان کلانشهر را یدک میکشد و نیاز است برای رشد و توسعه، تمامی بخشهای آن مورد توجه قرار گیرد. اراک جغرافیایی است که از ابتدا به عنوان شهر احداث شده و مهمترین شهر مدرن عصر خود بوده است، بنابراین باید به آن توجه ویژه شود و برای آن اقدامات فرهنگی انجام داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا حاجعلیبیگی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: شهرستان اراک را باید در تمامی ابعاد هویت و جغرافیای آن تحلیل کرده و بر اساس مزیتهای این منطقه برنامههای توسعهای ارائه دهیم. عناصر هویتی اراک از میراث فرهنگی تا شخصیتهای بزرگ تاریخی، اسناد هویتی این خطه هستند که باید احصا شوند.
وی ادامه داد: موضوع فرهنگ در شهرستان اراک با گذشته پرافتخار آن، موضوع با اهمیتی است. فرهنگ این خطه نباید متوقف شود، زیرا وقایع تمدنی و فرهنگی رخ داده در این شهرستان گواه از فرهنگ بالای این خطه دارد. نباید در گذشته پرافتخار متوقف شویم. استان مرکزی، استان برهمکنش فرهنگی تمدنهاست و ظرفیتهای تمدنی بسیاری دارد. بر این اساس باید این ظرفیتهای تمدنی شناسایی شود.
شهرستان اراک منحصر به شهر اراک نیست
فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: شهرستان اراک منحصر به شهر اراک نیست و 3 شهر دیگر شامل بخشهای معصومیه، ساروق و شهر داوودآباد است. همچنین روستاهای بسیاری، اسباب رشد این شهرستان و استان مرکزی هستند. بخش معصومیه پیشانی شهرستان اراک و قطب صنعتی است. بخش ساروق نیز قطب فرهنگی، اقتصادی و ریشهدار در این شهرستان است. علاوه بر این ساروق، فرش را به عنوان سند هویت اراک به اقصی نقاط دنیا صادر کرده است.
حاجعلیبیگی به دیگر ظرفیتهای شهرهای تابعه شهرستان اراک اشاره داشته و تصریح کرد: ظرفیت شهر داوودآباد به عنوان یک منطقه تولیدکننده گوشت قرمز با 40 هزار رأس دام سنگین، منحصر به فرد است. بر این اساس و با توجه به ظرفیتهایی که این 3 شهر دارند، پاسخگویی به مطالبات مردم شهرستان در بخشهای مرکزی، معصومیه و ساروق و شهر داوودآباد با جدیت پیگیری میشود و در این راستا نگاه تنها به شهر اراک نیست.
وی بیان داشت: اگر متکی به اعتبارات استانی باشیم چشمانداز روشنی پیش رو نخواهد بود. سهم شهرستان اراک از محل اعتبارات استانی بیش از 4500 میلیارد ریال است که این رقم به هیچ وجه کافی نیست. 85 درصد از اعتبارات در بخش ملی است و یکی از معیارهای ارزیابی مدیران، جذب این اعتبارات است. بر این اساس مدیران شهرستان موظف شدهاند جذب اعتبارات ملی را با جدیت پیگیری کنند و این موضوع در ارزیابی عملکرد آنان مؤثر خواهد بود.
در حوزه آب شرایط سخت و دشواری را سپری کردیم
فرماندار شهرستان اراک با اشاره به اینکه بهرغم شدت گرما نگذاشتیم آب قطع یا جیرهبندی شود، تأکید کرد: در حوزه آب شرایط سخت و دشواری را سپری کردیم، اما تنها یک تا 2 روز، چند منطقه شهرستان اراک دچار قطعی آب شد و با وجود تمامی مشکلات، جیرهبندی رخ نداد. بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته در سال جاری پاییز کمبارشی را پیش رو داریم و بارندگیهای سال آبی و زراعی آینده کمتر از حد نرمال است.
حاجعلیبیگی ابراز داشت: شاید سد کمالصالح اراک از مدار خارج شود. بر این اساس باید تأمین آب از منابع دیگری در نظر گرفته شود. سد کمال صالح کمتر از 15 میلیون متر مکعب آب دارد که 1.5 میلیون مترمکعب آن قابل استحصال است. در حال حاضر 650 لیتر بر ثانیه آب از این سد برای مصرف شهر اراک برداشت میشود، اما این میزان از 15 شهریور ماه به 300 لیتر بر ثانیه کاهش مییابد. استان مرکزی و شهرستان اراک حقابههایی داشتند که باید احیا و مطالبه شوند.
وی اضافه کرد: برای جبران کسری آب برنامه مفصلی داریم و تقویم زمانی در نظر گرفته شده، تا امروز پاسخگو بوده است. در راستای کمک به کاهش این مشکل، خط انتقال 10 کیلومتری ایجاد شده و چاههایی حفر شدهاند که ظرف چند روز آینده به شبکه اضافه میشوند. مدیریت وضعیت آب اراک نیازمند برنامههای کوتاه و میانمدت و برنامه راهبردی درازمدت است. جمعیت اراک 520 هزار نفر است و باید از منابع آبی دوردست و مجاور استفاده کنیم.
آلودگی هوا و محیطزیست از مطالبات به حق مردم است
فرماندار شهرستان اراک با اشاره به موضوع آلودگی هوای این شهرستان اشاره کرده و گفت: موضوع آلودگی هوا و محیطزیست از دغدغهها و مطالبات به حق مردم این شهرستان است و در جایگاه فرمانداری با تمام وجود از این حق مردمی دفاع خواهیم کرد. مطالعات سیاهه انتشار نشان میدهد که منابع مختلفی در آلودگی هوای اراک دخیل هستند و در این راستا تمامی تلاشها برای کاهش این معضل به کار گرفته شده است.
حاجعلیبیگی با تأکید بر اینکه آلودگی هوای اراک نشأت گرفته از منابع ثابت و متحرک است، افزود: این مشکل ناشی از اجرای برنامههای توسعهای فاقد پیوستهای زیستمحیطی در بازه زمانی 3 دهه گذشته و جانماییهای اشتباه واحدهای صنعتی آلاینده بوده است. بر این اساس تمرکز را روی آلودگی هوا گذاشتیم و در این راستا باید تدابیر ویژهای اندیشیده شود و اقدامات لازم نیز تدوین و اجرایی گردد.
وی ادامه داد: یکی از راههای مهم برای برونرفت از مشکلات آلودگی هوا، توجه به انرژیهای تجدیدپذیر و پاک است که یکی از برنامههای مهم و جدی در دولت چهاردهم و استاندار مرکزی است. یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش آلودگی هوای اراک؛ این است که به همین میزان 1300 مگاوات برقی که نیروگاه حرارتی شازند تولید میکند، برق پاک تولید شود. همچنین برای صنایع، باید برنامه بهبود مصرف برق اجرا کنیم.
پروژه 8112 واحدی از موضوعات مهم نهضت مسکن ملی اراک
فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم نهضت مسکن ملی اراک مربوط به پروژه 8112 واحدی بود که این پروژه بین 4 شرکت تقسیم شد. روند کار 3 شرکت در این پروژه سرعت گرفته و تقریباً با سرعت قابل قبول فعالیت میکنند. یکی از مشکلات این پروژه با شرکت کیسون به عنوان پیمانکار چهارم بود که مقرر شد یا به فعالیت خود برگردد و یا مشمول ماده 46 قرار بگیرد و خلع ید شود که در نهایت خلع ید شد.
حاجعلیبیگی تصریح کرد: جایگزینی پیمانکار جدید به جای شرکت کیسون در دستور کار جدی مدیریت ارشد استان مرکزی قرار دارد. برای جایگزینی پیمانکار، قرار شد ادارهکل راهوشهرسازی استان، پیمانکاران دارای صلاحیت را شناسایی و ارزیابی کند و عملکرد آنها بررسی شود. شرکتهای 3 گانه مشغول در پروژه نیز اگر بخواهند در این فرایند شرکت کنند باید ارزیابی شوند و تمامی جوانب در نظر گرفته شود تا این چالش وسعت پیدا نکند.
وی بیان داشت: در هفته دولت سال جاری 170 پروژه با اعتباری بالغ بر 31 هزار میلیارد ریال کلنگزنی خواهند شد و یا مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. از این تعداد عملیات اجرایی 17 پروژه آغاز میشود و 153 پروژه نیز بهرهبرداری خواند شد. برآورد تقریبی اشتغال این پروژهها، 2200 نفر است. شماری از این پروژهها که مدت زمان زیادی از آغاز عملیات اجرایی آنها میگذرد در هفته دولت با حضور چهرههای شاخص ملی در نقاط مختلف شهرستان اراک بهرهبرداری خواهند شد.
ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر سال آینده برگزار میشود
فرماندار شهرستان اراک تأکید کرد: ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر سال آینده برگزار میشود و از هماکنون تدابیر لازم برای برگزاری این آزمون سیاسی با مشارکت حداکثری مردم اندیشیده شده است. وظیفه مسئولین در این حوزه برگزاری انتخابات ایمن، بیطرفانه و پرشور است. اقدامات در این رابطه آغاز شده و ستاد انتخابات استان شکل گرفته است. در فرصت زمانی مقتضی برنامه زمانبندی این انتخابات اعلام خواهد شد.
حاجعلیبیگی ابراز داشت: شوراهای شهر اهمیت بسیار بالایی در مدیریت شهری دارند و نقش مؤثری در فرآیند تصمیمسازی و مدیریت شهری ایفا میکنند. این قابلیت آنها باعث شده تا بتوانند در جهت ساماندهی و بهبود وضعیت شهرها اقدامات مؤثری انجام دهند. این تأثیرگذاری تنها محدود به شهرها نیست و در روستاها نیز تحولات گستردهای را به همراه داشته است. شوراها با برنامهریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کردهاند.
وی به اهداف فعالیتی فرمانداری شهرستان اراک اشاره داشته و اضافه کرد: سیاست انسجامبخشی، صداقت، همراهی و همدلی و فعالیتهای شبانهروزی از مهمترین برنامههای کاری فرمانداری شهرستان اراک است. سیاست اگر در خدمت مردم نباشد و مبتنی بر کسب قدرت و ثروت باشد، ارزشمند نیست. در سیاست هم باید رقابت خدمت انجام داد و در راستای توسعه و تحقق اهداف استان و کشور باید با تمامی گروههای سیاسی تعامل و همکاری کرد.
در جریان جنگ 12 روزه حماسهای بزرگ رقم خورد
فرماندار شهرستان اراک به موضوع جنک تحمیلی 12 روزه اشاره کرده و در این رابطه گفت: در جریان جنگ 12 روزه در استان مرکزی حماسهای بزرگ رقم خورد. این نبرد که در اوج بحران و فشار به وقوع پیوست، نه تنها نماد استقامت و همبستگی مردم استان بود، بلکه نمایشگر دلیری و فداکاری نیروهای نظامی و مردمی نیز به حساب میآید. در این جنگ همدلی بین نیروهای مسلح و مسئولان وجود داشت و حماسه بزرگی در استان اتفاق افتاد.
حاجعلیبیگی افزود: در این جنگ، مردم با تقویت وحدت و پشتیبانی همهجانبه از ارزشهای والای انقلاب اسلامی با تمام وجود در برابر دشمن ایستادگی کردند و عزم راسخی از خود نشان دادند. حماسه 12 روزه، به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ استان مرکزی، با همکاری و تلاش مردمی به یاد ماندنی تبدیل شد، این جنگ به خوبی نشان داد که همبستگی ملی و اعتماد به نفس میتواند در برابر مشکلات بزرگ بسیار مؤثر باشد.
وی ادامه داد: در سال جاری جنگی را پشت سر گذاشتیم که در جریان آن، مورد تهاجم تقریباً 70 درصد دنیا قرار گرفتیم و بقیه دنیا یا سکوت کردند و به این شکل جانب باطل را گرفتند یا همدلی خردی با ما داشتند. دشمنان در جنگ 12 روزه تلاش کردند طرحی که برای کشورهای سوریه و فلسطین و غزه داشتند را برای کشور ایران نیز اجرا کنند، اما مردم و ملت ایران با پشتوانه رهبری و پشتیبانی دولت، حماسه آفریدند.
خبرنگاران به تکمیل مستندات و داستانهای واقعی جنگ 12 روزه بپردازند
فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: بیتردید، روایت حماسه جنگ 12 روزه نیاز به ثبت و انتقال به نسلهای آینده دارد تا نه تنها یاد و خاطره فداکاریهای آن دوران زنده بماند، بلکه درسهایی برای ایستادگی در برابر چالشها و تهدیدات آینده به همراه داشته باشد. همه مردم در مقاومت و ایستادگی در این جنگ همراه شدند و خبرنگاران و اصحاب رسانه صدای مظلومیت مردم و کشور ایران را به دنیا مخابره کردند.
حاجعلیبیگی به نقش رسانهها در روایتگری جنگ 12 روزه اشاره داشته و تصریح کرد: روایت دقیق و منصفانه این رویداد تاریخی از خبرنگاران و اصحاب رسانه انتظار میرود. خبرنگاران اجازه ندهند این حماسهآفرینیها زیر گردوغبار اخبار زرد، از نظر مردم دور بماند. خبرنگاران باید به تکمیل مستندات و بیان داستانهای واقعی جنگ 12 روزه بپردازند تا بتوانند واقعیتهای آن دوران را به درستی به تصویر بکشند.
وی به برگزاری همایش دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی اشاره کرده و بیان داشت: طبق برآوردهای صورت گرفته، بیش از 280 هزار نفر از مردم شهرستان اراک در این حرکت معنوی حضور داشتند. حضور در این همایش نسبت به سال گذشته با افزایش حدود 15 درصدی همراه بود و باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار شد. تقریباً نیمی از جمعیت شهر اراک در همایش دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی حضور داشتند که رقم قابل توجهی است.
فرماندار شهرستان اراک تأکید کرد: امید است خبرنگاران با انتشار بیشتر اخبار امیدآفرین و مرتبط با رویدادهای مثبت میدانی، به ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد روحیه مثبت در جامعه کمک کنند. روایتگری خبرنگاران میتواند نقش مهمی در تشویق سرمایهگذاران و افزایش مشارکت مردم در پروژههای عمرانی و توسعهای داشته باشد و به پیشبرد اهداف توسعهای شهرستان اراک کمک کند. اصحاب رسانه نقش مهمی در روایتگری رویدادها دارند.