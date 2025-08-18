به گزارش ایلنا، مجتبی دهقان‌پور گفت: این اقدام با هدف حفاظت از این اکوسیستم حیاتی و حمایت از جوامع محلی در حال انجام است.

دهقان‌پور بیان کرد: این طرح در چارچوب پروژه حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی و گسترش مشارکت جوامع محلی با محوریت معیشت و کشاورزی پایدار اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: مدیریت معیشت پایدار بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست قرار دارد و توسعه کشاورزی پایدار با تمرکز بر مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از نهاده‌ها توسط جهاد کشاورزی دنبال می‌شود.

دهقان پور افزود: اعتبارات این طرح از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) تأمین می‌شود و در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان جهاد کشاورزی فارس و مجری ملی طرح حفاظت تالاب‌های ایران منعقد شده است که مدت آن از اردیبهشت سال جاری تا مهرماه ۱۴۰۸ خواهد بود.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، در روستاهای حوزه آبریز تالاب پریشان اجرای ۱۳ پروژه کشاورزی پایدار و ۷ پروژه معیشتی برنامه‌ریزی شده است. روستاهای پایلوت بر اساس شاخص‌هایی مانند فاصله تا تالاب، نوع کشت، تنوع کشاورزی، جمعیت و میزان مشارکت‌پذیری جامعه محلی انتخاب شده‌اند.

دریاچه پریشان به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین ایران و خاورمیانه با وسعت ۴۳۰۰ هکتار در شرق کازرون و در محدوده منطقه حفاظت‌شده ارژن – پریشان قرار دارد.

این تالاب ارزشمند که در کنوانسیون رامسر ثبت و به همراه تالاب ارژن از سوی یونسکو به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره معرفی شده است، طی سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی‌های طولانی و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی با بحران‌های جدی مواجه شده است.

انتهای پیام/