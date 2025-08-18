مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز خبر داد؛
صدور احکام سنگین تعزیراتی در البرز؛ محکومیت داروخانه، قاچاقچی قیر و سیگار الکترونیکی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از صدور چند حکم سنگین تعزیراتی در کرج خبر داد که شامل محکومیت موسس یک داروخانه و دو پرونده قاچاق کالا به ارزش دهها میلیارد ریال است.
به گزارش ایلنا از البرز، سلیمان رزاقی، گفت: پروندهای مربوط به نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۴۰ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز کرج بررسی شد.
وی افزود: با توجه به مغایرت موجودی داروخانه با آمار ثبتشده در سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو، شعبه رسیدگیکننده تخلف را محرز دانست و موسس داروخانه علاوه بر ضبط داروهای کشفشده، به پرداخت ۸۱ میلیارد و ۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
ثبتنبودن کالا در سامانه انبارها و محکومیت قاچاقچی قیر
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز همچنین از رسیدگی به پرونده قاچاق ۴۸ تن قیر به ارزش پنج میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: این پرونده در شعبه دهم بدوی تعزیرات حکومتی کرج بررسی شد و با توجه به ثبتنبودن کالاها در سامانه جامع انبارها، متخلف علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت دو میلیارد و ۸۵۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
رزاقی افزود: این محموله توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از یک انبار کشف و جهت رسیدگی به تعزیرات ارسال شد.
ضبط و محکومیت در پرونده قاچاق سیگار الکترونیکی
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز، در پروندهای دیگر، قاچاق ۱۰ هزار و ۵۶۹ عدد سیگار الکترونیکی یکبارمصرف به ارزش سه میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال کشف شد.
رزاقی اظهار داشت: شعبه دهم بدوی با توجه به نبود اسناد گمرکی، اتهام قاچاق را محرز دانست و متهم علاوه بر ضبط سیگارهای کشفشده، به پرداخت سه میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی اضافه کرد: این محموله توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی کشف و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.