به گزارش ایلنا، هومان محمودی اصل شایعه را «بی‌اساس» خواند و یادآور شد اگر امواج موبایل خطر داشت «هرگز مجوز نصب صادر نمی‌شد».

این در حالی است که امروز بیش از ۱۹۰۰ سایت تلفن همراه در فارس فعال است، حدود ۵۰۰ سایت در شیراز و ۷۰ سایت نسل پنجم نیز سرویس می‌دهند؛ اما ترس‌های بی‌پشتوانه، همراه با مجوزهای پرپیچ‌وخم حفاری برای فیبرنوری، زمان‌بندی ارتقای شبکه را عقب می‌اندازد و هزینه توسعه را بالا می‌برد.

زیان امواج تلفن همراه شایعه است

مدیرکل مخابرات فارس شایعات مربوط به زیان امواج تلفن همراه را بی‌اساس دانست و افزود: اگر دکل‌های مخابراتی زیان‌آور بودند، هیچ‌گاه اجازه نصب و بهره‌برداری از سوی نظام اسلامی و دولت داده نمی‌شد. شدت امواج رادیو بسیار بیشتر از موبایل است و دهه‌ها مورد استفاده قرار گرفته، بدون اینکه آسیبی گزارش شود.

محمودی با بیان اینکه نصب دکل‌های مخابراتی فرآیندی دشوار و زمان‌بر است، اظهار داشت: گاهی در برخی محلات با مخالفت‌های محلی یا مشکلات حقوقی مواجه می‌شویم؛ حتی مواردی بوده که برای نصب یک دکل نیاز به حکم قضایی پیدا کرده‌ایم.

به گفته وی، برخی مالکان یا همسایگان به دلیل نگرانی یا مسائل مالی مانع از نصب دکل می‌شوند که این موضوع روند توسعه را کند می‌کند.

مدیرکل مخابرات استان فارس با اشاره به گستردگی شبکه‌های ارتباطی در استان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۹۰۰ سایت تلفن همراه در فارس فعال است که حدود ۵۰۰ سایت بی تی اس در شهر شیراز و بقیه در شهرها، روستاها و جاده‌های استان قرار دارد.

محمودی افزود: از این تعداد، حدود یکهزار و ۷۵۰ سایت به تجهیزات نسل دوم، سوم و چهارم مجهز شده‌اند و نزدیک به ۷۰ سایت هم اینترنت 5G ارائه می‌کنند.

محمودی یادآور شد: بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار سیم کارت تلفن همراه در فارس فعال است و ۴۸۰ هزار مشترک‌تلفن ثابت نیز در استان وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخچه ورود موبایل به ایران اشاره کرد و گفت: در دهه ۷۰، سیم‌کارت‌ها با هزینه ۵۰۰ هزار تومان ثبت‌نام و از طریق قرعه‌کشی عرضه می‌شد، اما در بازار آزاد تا ۳ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. این وضعیت امروز به لطف توسعه مخابرات تغییر کرده و هر فرد می‌تواند به راحتی سیم‌کارت اعتباری تهیه کند.

وی به موضوع تجهیزات نیز پرداخت و گفت: حدود ۳۰ درصد تجهیزات مورد نیاز خریداری شده اما هنوز وارد کشور نشده است. همچنین بخشی از مشکلات خاموشی سایت‌ها به علت باتری‌هاست.

به گفته محمودی، باتری‌ها بسته به نوع بین ۵۰ تا ۹۰ آمپر ظرفیت دارند و تأمین آنها زمان‌بر است.

مدیرکل مخابرات فارس با اشاره به اهمیت شبکه تلفن ثابت گفت: در سطح استان ۱۲ هزار کیلومتر فیبر نوری اجرا شده که تنها در شیراز بیش از یکهزار کیلومتر کابل‌کشی صورت گرفته است. پروژه فیبرنوری (FTTx) با هدف ارتقای کیفیت خدمات تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت در حال اجراست و هم‌اکنون محله به محله در شیراز پیش می‌رود.

محمودی در ادامه از نصب ۱۰ دکل در آزادراه شیراز ـ اصفهان خبر داد و گفت: همچنان برای تکمیل پوشش این مسیر به ۳ تا ۵ دکل دیگر نیاز است که در برنامه قرار دارد.

وی با اشاره به خدمات پشتیبانی افزود: شماره ۹۹۹۰ به صورت رایگان در اختیار مشترکان است و تمامی مشکلات پوشش یا اینترنت از طریق این سامانه پیگیری می‌شود.

مدیرکل مخابرات فارس با تاکید بر ظرفیت بالای اشتغال در پروژه‌های مخابراتی گفت: مخابرات استان آماده همکاری با پیمانکاران حقیقی و حقوقی است و حتی افراد بیکار یا بازنشسته نیز می‌توانند با آموزش‌های لازم در اجرای طرح‌های مخابراتی مشارکت کنند.

به گفته وی، این همکاری‌ها به صورت پیمانکاری است و جذب نیرو به شکل استخدامی انجام نمی‌شود.

محمودی همچنین به موضوع حفاری‌ها برای اجرای پروژه‌های فیبرنوری اشاره کرد و افزود: برای هر حفاری نیاز به مجوزهای شهرداری و شورای ترافیک است و همین موضوع زمان اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: امروز موبایل و اینترنت نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مردم دارد. اگرچه در گذشته یک خط تلفن یا سیم‌کارت هزینه‌های سنگینی داشت، اما امروز همه به راحتی به این خدمات دسترسی دارند.

مدیرکل مخابرات فارس در پایان گفت: هدف اصلی ما ارتقای کیفیت ارتباطات در استان، گسترش پوشش تلفن همراه و توسعه اینترنت پرسرعت است. با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، شیراز و استان فارس شاهد جهشی بزرگ در حوزه ارتباطات خواهند بود.

