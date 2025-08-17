خبرگزاری کار ایران
قاسم حدادی‌فر:

اسطوره باشگاه ذوب‌آهن کارکنان زحمت‌کش ذوب‌آهن هستند

اسطوره باشگاه ذوب‌آهن کارکنان زحمت‌کش ذوب‌آهن هستند
سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: از فردا شروع فصل جدید را داریم و با انگیزه و نیروهای جوان به دنبال نتیجه هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، قاسم حدادی‌فر در نشست‌ خبری پیش از تقابل تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پیکان تهران در چارچوب دیدار هفته نخست رقابت‌های لیگ‌برتر فوتبال ایران افزود: کار سختی داریم، اما آمده‌ایم که تلاشم‌مان را انجام دهیم و تا آخرین لحظه بجنگیم، امیدوارم بازیکنان به نتیجه‌ای که لایق آن هستند دست پیدا کنند.

وی اظهار داشت: استرس من برای چارچوب و فلسفه کاری‌ است، امیدوارم تا زمانی که حاضر هستم بتوانم سالم در فوتبال کار کنم، مانند زمانی که بازی می‌کردم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان یادآور شد: فردا دیدار سختی را در پیش داریم زیرا شناختی از تیم پیش‌رو ندارم، امیدوارم بتوانیم نتیجه خوبی را رقم بزنیم، سرمربی تیم حریف جوان است و بسیار خوشحال هستم که نسل سرمربیان جوان وارد لیگ‌برتر شدند، فردا شرایط تا حدودی مشخص می‌شود.

حدادی فر با بیان اینکه با سختی بزرگ شدم و کارگر زاده هستم، افزود: از نظر من اسطوره باشگاه ذوب‌آهن کارکنان زحمت‌کش ذوب‌آهن هستند، در زمانی که بازیکن بودم و اکنون که مربی هستم تلاشم برای این باشگاه بوده است و امیدوارم بتوانم نتایج خوبی رقم بزنم.

وی تصریح کرد: من برای نخستین‌بار است که مربی یک تیم هستم، اما در قرن بیست‌ویکم با تجربیات، تکنولوژی و حمایت‌ها امیدوارم بتوانم اتفاقات خوبی رقم بزنم.

این سرمربی با بیان اینکه بسیار روی چمن فولادشهر کار شده است، گفت: امیدوارم این چمن بهترین شرایط خود را داشته باشد و ترجیح می‌دهم مسئولان مربوطه در این باره صحبت کنند.

وی از همه هواداران ذوب‌آهن خواست تا فردا به ورزشگاه بیایند و تیم‌شان را حمایت کنند تا در نهایت ذوب‌آهن روی سکوهای آسیایی بایستد.

سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران در این کنفرانس‌خبری حاضر نشد و مدیر رسانه این تیم علت غیبت سرمربی تیم خود را تأخیر پرواز تیم‌شان اعلام کرد.

تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پیکان تهران در چارچوب دیدار هفته نخست رقابت‌های لیگ‌برتر فوتبال ایران فردا (دوشنبه) ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مقابل یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد.

