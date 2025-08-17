معاون شهردار شیراز:
بزرگترین پارک آبی کشور تا پایان ۱۴۰۴ در شیراز افتتاح میشود
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت: با پیشرفت ساخت بزرگترین پارک آبی ایران در شیراز، این شهر در آستانه تبدیلشدن به قطب گردشگری آبی کشور قرار گرفته است؛ پروژهای ۶۰ هزار مترمربعی با سرمایهگذاری ۵ هزار میلیارد تومانی که ترکیبی از هیجان، تفریح، مدیریت منابع آبی و رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، محمد امین در جریان بازدید از پروژه پارک آبی بزرگ این شهر، آخرین وضعیت اجرایی این طرح عظیم شهری را مورد بررسی قرار داد. این پروژه، بهعنوان بزرگترین پارک آبی کشور با زیربنای بالغ بر ۶۰ هزار مترمربع، یکی از مهمترین طرحهای در دست اجرای مدیریت شهری شیراز به شمار میرود و امید است تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری کامل برسد.
امین با تأکید بر اولویت بالای این پروژه در میان طرحهای عمرانی شهر، اظهار داشت: پروژه پارک آبی شیراز نهتنها از نظر مقیاس و طراحی منحصربهفرد است، بلکه در اجرای آن از فناوریها و تجهیزات روز دنیا استفاده شده که تاکنون مشابهی در کشور نداشتهایم. یکی از این تجهیزات، سرسره سقوط آزاد به شکل U است که تجربهای منحصربهفرد از هیجان و تفریح برای بازدیدکنندگان رقم خواهد زد.
وی ادامه داد: این پروژه که با سرمایهگذاری مشترک با شهرداری شیراز و بودجهای بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان در حال احداث است، از حدود دو سال پیش وارد فاز اجرایی شده و هماکنون عملیات عمرانی آن در اکثر جبهههای کاری در حال انجام است.
معاون شهردار شیراز همچنین تأکید کرد: هیچگونه توقفی در روند اجرای پروژه وجود ندارد و کارگاه بهصورت مستمر و با تمام ظرفیت، با حضور روزانه بیش از ۲۰۰ کارگر فعال است.
بهرهبرداری هوشمندانه در شرایط کمآبی
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط کمآبی استان فارس، نگرانیهایی در خصوص مصرف بالای آب در پارکهای آبی مطرح شده است.
امین گفت: پارک آبی شیراز از یک سیستم پیشرفته تصفیه و بازیافت آب بهره میبرد که برخلاف تصور عمومی، مصرف مداوم و هدررفت آب در آن وجود ندارد.
وی توضیح داد: در ابتدای بهرهبرداری تنها یکبار حدود ۱۳۴۰ مترمکعب آب وارد مخازن زیرزمینی پارک میشود و این آب بهصورت دائمی در یک چرخه بسته نگهداری و استفاده خواهد شد. این فرآیند، که با فناوریهای مدرن تصفیه و ضدعفونی انجام میشود، باعث میگردد تنها مقدار اندکی آب برای جبران تبخیر یا افت جزئی وارد سیستم شود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز افزود: این سامانه هوشمند، پارک آبی شیراز را به الگویی در مدیریت منابع آبی در شرایط خشکسالی تبدیل کرده است.
گامی مؤثر در توسعه گردشگری و اشتغال پایدار
امین با اشاره به اینکه پروژه پارک آبی شیراز تنها یک مجموعه تفریحی نیست، افزود: این پروژه با برخورداری از فضاهای متنوعی همچون پارکینگ عمومی، واحدهای تجاری، سالن بدنسازی، استخر، حوضچه غواصی، حوضچه نمک، مجموعه ماساژ، موجسواری، حمام ترکی، سینمای چندبعدی، رستوران، کافیشاپ و فضای نگهداری کودک، بستری جامع برای تفریح، سلامت، خرید و استراحت خانوادهها و جوانان خواهد بود.
وی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت این است که با بهرهبرداری از این پروژه، فرصتهای شغلی متعددی در حوزه خدمات، فروش، سلامت، ورزش و گردشگری ایجاد خواهد شد که نقش قابلتوجهی در بهبود وضعیت اشتغال شهری ایفا میکند.
معاون شهردار شیراز همچنین بیان کرد: احداث چنین پروژههایی علاوه بر ارتقای جایگاه شیراز در حوزه گردشگری داخلی و بینالمللی، نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی شهروندان دارد.
با توجه به پیشرفت فیزیکی قابلتوجه و نگاه ویژه مدیریت شهری شیراز به تکمیل این پروژه، امید میرود پارک آبی بزرگ شیراز تا پایان سال ۱۴۰۴ درهای خود را به روی شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی بگشاید و بهعنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری آبی کشور شناخته شود.