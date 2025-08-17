حیات دوباره ۳ بیمار نیازمند با اهدای عضو شهروند رشتی

به گزارش ایلنا از رشت، سیامک ریماز با اشاره به اینکه سید اسماعیل منظری، مرد ۴۰ ساله رشتی ۲۳ مرداد به دلیل تصادف با موتور سیکلت، دچار مرگ مغزی شد گفت: سه عضو این جوان ۴۰ ساله با رضایت خانواده اش، برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه یازدهمین اهدای عضو در گیلان به نام شهروند رشتی ثبت شده است افزود: هر فرد مرگ مغزی شده می‌تواند با اهدای عضو خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد

