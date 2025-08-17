خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حیات دوباره ۳ بیمار نیازمند با اهدای عضو شهروند رشتی

حیات دوباره ۳ بیمار نیازمند با اهدای عضو شهروند رشتی
کد خبر : 1674568
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن مرحوم سید اسماعیل منظری مرد ۴۰ ساله رشتی صبح امروز به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

به گزارش ایلنا از رشت، سیامک ریماز با اشاره به اینکه سید اسماعیل منظری، مرد ۴۰ ساله رشتی ۲۳ مرداد به دلیل تصادف با موتور سیکلت، دچار مرگ مغزی شد گفت: سه عضو این جوان ۴۰ ساله با رضایت خانواده اش، برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه یازدهمین اهدای عضو در گیلان به نام شهروند رشتی ثبت شده است افزود: هر فرد مرگ مغزی شده می‌تواند با اهدای عضو خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور