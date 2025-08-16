مدیر شیلات و آبزیان استان مرکزی:
طرح تولید قرص و کپسول از ریزجلبکها پیشرفت 50 درصدی دارد
مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: شرکت دانشبنیان برکه سبز ماد آسیا در شهرستان دلیجان در حال اجرای طرحی برای تولید قرص و کپسول خوراکی از ریزجلبکها است که این طرح تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
به گزارش ایلنا، حسن اکبری افزود: این طرح با حمایت سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، با هدف بهرهبرداری صنعتی و تجاری از ریزجلبکها مانند اسپیرولینا و کلرلا در حال اجرا است.
وی ادامه داد: تولید قرص و کپسول از ریز جلبکها، گامی مهم در توسعه محصولات دارویی و غذایی مبتنی بر این منابع طبیعی در استان مرکزی به شمار میرود و میتواند نقش موثری در تامین نیازهای بازار داخلی و حتی صادرات داشته باشد.
مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: ریزجلبکها به دلیل داشتن پروتئین بالا، مواد معدنی و آنتیاکسیدانها، کاربردهای متعددی در تولید مکملهای غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی دارند.
اکبری تصریح کرد: پیشرفت این طرح علمی و پژوهشی نشان از توانمندی شرکتهای دانشبنیان استان مرکزی در زمینه توسعه فناوریهای نوین در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته دارد و میتواند به دستاوردهای خوبی در این حوزه دست یابد.
وی بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بر حمایت از اینگونه طرحهای دانشبنیان به منظور افزایش ظرفیت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و ایجاد اشتغال در منطقه تأکید دارد و از هیچگونه حمایتی در این خصوص دریغ نخواهد کرد.