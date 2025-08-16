مدیرکل غله استان خبر داد:
توزیع آرد و برنج و شکر بین موکبهای استان مرکزی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: با توجه به ارزیابی شرایط اربعین، پیش از آغاز فعالیت موکبها کالاهای اساسی برای توزیع بین آنها در نظر گرفته شد. در این راستا کمبودی وجود نداشت و خدماترسانی به مردم به بهترین نحو در استان انجام شد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی با اشاره به در نظر گرفتن کالاهای اساسی برنج، آرد و شکر برای ایام اربعین، افزود: این کالاهای اساسی برای تأمین نیازهای مردمی که به موکبهای استان مرکزی مراجعه داشتند توزیع شد و کمبودی در این خصوص وجود نداشت.
وی ادامه داد: 210 تن آرد و 160 تن برنج با قیمت مصوب در اختیار موکبهای استان قرار گرفت. شکر نیز به میزان کافی برای پشتیبانی از موکبهای اربعین استان در نظر گرفته شد، اما با توجه به اینکه اختلاف قیمت در بازار آزاد وجود نداشت تقاضایی در این خصوص ثبت نشد.