به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی با اشاره به در نظر گرفتن کالاهای اساسی برنج، آرد و شکر برای ایام اربعین، افزود: این کالاهای اساسی برای تأمین نیازهای مردمی که به موکب‌های استان مرکزی مراجعه داشتند توزیع شد و کمبودی در این خصوص وجود نداشت.

وی ادامه داد: 210 تن آرد و 160 تن برنج با قیمت مصوب در اختیار موکب‌های استان قرار گرفت. شکر نیز به میزان کافی برای پشتیبانی از موکب‌های اربعین استان در نظر گرفته شد، اما با توجه به اینکه اختلاف قیمت در بازار آزاد وجود نداشت تقاضایی در این خصوص ثبت نشد.

