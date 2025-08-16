خبرگزاری کار ایران
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

برداشت 4200 تن زغال‌اخته از باغات قزوین

کد خبر : 1674280
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز برداشت زغال اخته از سطح 660 هکتار از باغات این استان خبر داد و پیش‌بینی کرد بیش از 4200 تُن محصول برداشت شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش با اعلام این خبر گفت: استان قزوین با دارا بودن 660 هکتار باغ زغال اخته و عملکرد متوسط 6600 کیلوگرم در هکتار، رتبه اول تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت این محصول در شهرستان قزوین، مناطق الموت و طارم سفلی قرار دارد، افزود: در منطقه الموت روستاهای هیر و در منطقه طارم سفلی دهستان کوهگیر روستای یوزباش چای، بیشترین میزان تولید زغال اخته را به خود اختصاص داده‌اند و این مناطق به دلیل توپوگرافی خاص، محصولی با کیفیت و مرغوب‌تر تولید می‌کنند.

پیله‌فروش با بیان اینکه زمان برداشت زغال اخته در استان از اوایل مرداد تا اواخر مهرماه ادامه دارد، این موضوع را یک مزیت برای استان دانست و افزود: این محصول علاوه بر مصرف تازه‌خوری، به صورت خشک، مربا، کنسرو، آب‌میوه، سس، ژله، سرکه، لواشک و قرص‌های آنتی‌اکسیدان نیز فرآوری و استفاده می‌شود و پتانسیل بالایی برای صادرات دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان به باغداران توصیه کرد با رعایت اصول فنی برداشت و نگهداری، نسبت به افزایش کیفیت میوه و عرضه محصولی سالم و بازارپسند اقدام کنند. زغال اخته به عنوان یکی از میوه‌های منحصر به فرد و بومی ایران، عمدتاً در مناطق کوهستانی و سردسیر استان قزوین تولید می‌شود.

انتهای پیام/
