آغاز طرح «خیابان سالم» در همه مناطق شیراز

به گزارش ایلنا، در این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، مصوب شد کارگروهی تخصصی با مأموریت تدوین شاخص‌ها و چک‌لیست‌های مرتبط تشکیل شود و به‌صورت نظام‌مند، اسناد و مستندات موجود در شهرداری شامل «سند ۲۰ ساله شهری» و «سند ارتقای کیفیت زندگی محلات» و ضوابط خیابان‌های الگو و ایمن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مورد تدقیق و بازبینی قرار گیرد تا شاخصه‌های سلامت در طرح‌های شهری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

سعید معصومی در این نشست با تأکید بر لزوم تدوین چارچوب اجرایی منسجم گفت: برای اینکه مفهوم خیابان سالم از سطح شعار عبور کند، باید زبان مشترکی میان همه نهادها شکل بگیرد. به همین منظور، ساختار سازمانی و چارت اجرایی مشخص خواهد شد تا مسئولیت‌ها، زمان‌بندی‌ها و شاخص‌های سنجش به‌طور شفاف تعریف شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری شیراز افزود: پس از دریافت گزارش پایه و نهایی شدن شاخص‌ها، هر منطقه یک محور معرفی گردد و اقدامات شهرداری و علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در حیطه وظایف قانونی به‌هرصورت مرحله‌ای اجرا و پایش خواهد شد.

بر اساس مصوبه جلسه، مراکز بهداشت «انقلاب» و «والفجر» موظف شدند گزارش پایه شامل چک‌لیست امتیازدهی و پایش محله را تهیه و در اختیار شهرداری قرار دهند تا «دیدگاه» و تعریف مشترک از خیابان سالم تثبیت و مسیر اقدام مشخص شود.

