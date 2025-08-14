خبرگزاری کار ایران
یک مسئول خبرداد؛

آغاز طرح «خیابان سالم» در همه مناطق شیراز

مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری شیراز از تشکیل کارگروه تخصصی بین‌بخشی و بررسی تدوین شاخص‌ها و چک‌لیست‌های ارزیابی و بازبینی اسناد بالادستی جهت طراحی حداقل یک «خیابان سالم» در هر منطقه شیراز خبرداد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، مصوب شد کارگروهی تخصصی با مأموریت تدوین شاخص‌ها و چک‌لیست‌های مرتبط تشکیل شود و به‌صورت نظام‌مند، اسناد و مستندات موجود در شهرداری شامل «سند ۲۰ ساله شهری» و «سند ارتقای کیفیت زندگی محلات» و ضوابط خیابان‌های الگو و ایمن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مورد تدقیق و بازبینی قرار گیرد تا شاخصه‌های سلامت در طرح‌های شهری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

 سعید معصومی در این نشست با تأکید بر لزوم تدوین چارچوب اجرایی منسجم گفت: برای اینکه مفهوم خیابان سالم از سطح شعار عبور کند، باید زبان مشترکی میان همه نهادها شکل بگیرد. به همین منظور، ساختار سازمانی و چارت اجرایی مشخص خواهد شد تا مسئولیت‌ها، زمان‌بندی‌ها و شاخص‌های سنجش به‌طور شفاف تعریف شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری شیراز افزود: پس از دریافت گزارش پایه و نهایی شدن شاخص‌ها، هر منطقه یک محور معرفی گردد و اقدامات شهرداری و علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در حیطه وظایف قانونی به‌هرصورت مرحله‌ای اجرا و پایش خواهد شد.

بر اساس مصوبه جلسه، مراکز بهداشت «انقلاب» و «والفجر» موظف شدند گزارش پایه شامل چک‌لیست امتیازدهی و پایش محله را تهیه و در اختیار شهرداری قرار دهند تا «دیدگاه» و تعریف مشترک از خیابان سالم تثبیت و مسیر اقدام مشخص شود.

