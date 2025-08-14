«ندا پاکدامن» سرپرست ورزش و جوانان استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، وزیر ورزش و جوانان با صدور حکمی «ندا پاکدامن» را بعنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان استان قزوین منصوب کرد.

مراسم معارفه سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین با حضور سید غنی نظری معاون امور حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت ورزش روز شنبه 25 مرداد راس ساعت 10 صبح در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی برگزارمی شود.

پاکدامن مسئولیت معاونت بانوان اداره ورزش و جوانان استان قزوین را عهده‌دار است.

