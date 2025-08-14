به گزارش ایلنا از خوزستان، این استان با رودخانه‌های پرآب، زمین‌های حاصلخیز و جایگاه ویژه در تولید برق‌آبی، همواره یکی از مهم‌ترین کانون‌های توسعه کشور بوده است. با این حال، چالش‌هایی چون تبخیر شدید، نشت در زیرساخت‌ها و مصرف بالای آب، ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت منابع آبی را دوچندان کرده است. اکنون کارشناسان معتقدند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصلاح الگوی مصرف می‌تواند آینده‌ای پایدار برای این سرمایه ارزشمند رقم بزند.

در همین خصوص، احمد حیدری عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان شامگاه چهارشنبه (۲۲ مرداد) در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به اینکه استان خوزستان به دلیل ویژگی‌های طبیعی خود دارای ظرفیت‌های مهم آبی و کشاورزی می‌باشد افزود: به همین دلیل است که بیش از ۹۰ درصد نیروگاه‌های برق آبی کشور در استان خوزستان قرار دارند.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب در ایران قدمتی طولانی دارد، عنوان کرد: اقدامات بسیار بزرگی در طول تاریخ کشورمان برای مدیریت منابع آب با توجه به هر اقلیم منطقه استفاده شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ادامه داد: آب‌های مورد استفاده آب‌های سطحی و آب‌های زیر زمینی هستند که برای بهره برداری از آنها سازه‌های مهندسی همچون سد‌ها و حفر قنات ایجاد شده‌اند که در جهت مدیریت منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است.

حیدری مجموع حجم سد‌های کشورمان را ۴۰ میلیارد متر مکعب بیان کرد و خاطر نشان کرد: استفاده از سد‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیم آن منطقه است و نمی‌توان سدی بزرگ برای روی یک رودخانه‌ای که دارای حجم پایینی است ساخت.

وی یکی دیگر از راهکار‌های مدیریت منابع آبی را جلوگیری از تبخیر در سد‌ها دانست و گفت: راهکار‌های علمی مختلف در جهت جلوگیری از تبخیر آب وجود دارد که اجرای هر کدام از آنها می‌تواند اثرگذار باشد و در حفظ آب موثر باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نیز در ادامه افزود: در خطوط انتقال آب و یا کانال‌های بتنی ممکن است به مرور شاهد نشت‌هایی باشیم که خود یکی از عوامل کاهش آب است و ضروری است در جهت رفع این نشت‌ها نیز اقدام شود.

حیدری با بیان اینکه تکنولوژی‌های جدیدی در عرصه مدیریت منابع آب معرفی شده است بر ضرورت بهره گیری از این راهکار‌ها در مدیریت منابع آب تاکید و بیان کرد: سرانه مصرف آب در ایران ۲۵۰ لیتر است و در حالی که استاندارد جهانی ۱۵۰ لیتر می‌باشد و در کنار مدیریت منابع آب به مدیریت مصرف نیز باید توجه ویژه‌ای داشت.

