به گزارش ایلنا از بندرعباس، آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای با ارسال نامه‌ای رسمی به روسای انجمن‌ها، موسسان و مدیران آموزشگاه‌ها، نسبت به بخشنامه اخیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درباره دریافت تعرفه خدمات آموزشی از کارآموزان اعتراض کردند.

در این نامه آمده است که سازمان بخشی از پرتال خود را به دریافت این تعرفه اختصاص داده و این تصمیم، در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، بار مالی مضاعفی بر دوش کارآموزان و آموزشگاه‌ها می‌گذارد و می‌تواند به کاهش تقاضا برای آموزش‌های مهارتی منجر شود.

معترضان این اقدام را فاقد پشتوانه قانونی محکم دانسته و تأکید کردند که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خدمات مستقیمی به کارآموزان ارائه نمی‌دهد؛ بنابراین مبنای حقوقی دریافت چنین هزینه‌ای جای پرسش دارد.

آنان هشدار دادند که اجرای این سیاست ممکن است به تعطیلی آموزشگاه‌های آزاد و آسیب جدی به روند توسعه مهارت‌های نیروی کار و اشتغال‌زایی بینجامد. کانون آموزشگاه‌های آزاد استان مرکزی از همکاران صنف خواسته تا با همکاری و هم‌صدایی، قدرت چانه‌زنی در مذاکرات با سازمان را افزایش دهند و پیشنهاد کرده است که ثبت آمار کارآموزی به مدت دو هفته تعلیق و اعتراضات از مسیرهای رسمی و قانونی پیگیری شود.

این اعتراضات بازتاب‌دهنده نگرانی جدی فعالان حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای در استان مرکزی است و آنان انتظار دارند مسئولان با توجه به استدلال‌های حقوقی و اقتصادی مطرح‌شده، در این بخشنامه بازنگری کنند.

انتهای پیام/