آغاز همکاری مجموعه فرهنگی هنری «سروناز» و «خانه اردیبهشت عودلاجان»

به گزارش ایلنا، این برنامه با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و برگزاری شب‌های فیلم مستند در شیراز طراحی شده و امید می‌رود به همکاری مستمر و گسترده‌تری میان دو مجموعه منجر شود.

در ابتدای مراسم، بهروز مرباغی مدیر موسسه فرهنگی اردیبهشت عودلاجان، گفت: این موسسه فرهنگی هنری با مدیریت هیئت‌موسس و هیئت‌مدیره‌ای متشکل از خود من، فرهاد توحیدی و رضا کیانیان، فعالیت خود را از نوروز ۱۴۰۰ در یک خانه تاریخی که مرمت و احیا شده است، آغاز کرد.

مرباغی با اشاره به اینکه اگرچه سن فعالیت فرهنگی این موسسه به چهار سال و نیم نمی‌رسد، اما در این مدت ۱۶۳ شب فیلم مستند در تهران برگزار شده است، افزود: تفاوت شب‌های مستند این مجموعه با برنامه‌های مشابه در این است که پس از نمایش فیلم، نشست گفت‌وگو با کارگردان برگزار می‌شود و گزارش مکتوب آن تهیه و چاپ می‌شود.

مدیر موسسه فرهنگی اردیبهشت عودلاجان افزود: در این فاصله کوچک‌ترین نشریه جهان را منتشر کرده‌ایم؛ یک ورق A4 پشت‌ورو به صورت رنگی، بدون وابستگی به شهرداری یا نهادهای رسمی، که حتماً عکس یک کودک محله، معرفی کتاب و یادداشتی درباره شهر و رویدادهای داخلی را شامل می‌شود. تاکنون ۲۸۸ شماره از این نشریه هر چهارشنبه صبح منتشر شده و همین ارتباط مستمر ما را با جامعه محلی تقویت کرده است.

وی یاداور شد: علاوه بر این، شب‌های موسیقی (غیرکنسرتی) از جمله جلسات جان‌شناسی، نشست‌های مناسبتی مانند نشست درباره بهروز غریب‌پور و دکتر سیروس باقری، و فعالیت‌های متنوع دیگر برگزار شد‌

مرباغی درباره شکل‌گیری همکاری با مجموعه سروناز گفت: حدود ۷ تا ۸ ماه پیش در سفرهایی به شیراز و همکاری در رونمایی ۴ کتاب رضا کیانیان، با خانم خالدی و تیم وی آشنا شدیم و دریافتیم که از نظر منش و رویکرد فرهنگی اشتراکات زیادی وجود دارد.

مدیر موسسه فرهنگی اردیبهشت عودلاجان خاطرنشان کرد: در پی این آشنایی مذاکراتی انجام و به این توافق رسیدیم که شب‌های فیلم مستند را در شیراز با حضور کارگردانان فیلم ها، فعلاً یک هفته در میان و با همان شیوه تهران آغاز کنیم.

وی اضافه کرد: هدف نهایی، هفتگی شدن برنامه‌ها و سپس گسترش همکاری‌ها به برگزاری کارگاه‌های فرهنگی هنری، تبادل برنامه‌ها میان تهران و شیراز و ایجاد زمینه ارتباط وسیع‌تر فرهنگی است.

اختصاص ۶ فیلم نخست به آثار مستند فارس

در ادامه، فرهاد ورهرام، مستندساز و از حاضران نشست، درباره اهمیت نمایش فیلم‌های مستند گفت: تا چند سال پیش، به جز یکی دو مکان در تهران و شاید اصفهان، نمایش فیلم مستند به ندرت انجام می‌شد، اما خوشبختانه اکنون رونق گرفته و در تهران می‌توان تقریباً هر روز چند مستند تماشا کرد.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان‌ها هنوز این فضا محدودتر است، افزود: هدف ما از شب‌های فیلم مستند این است که علاوه بر جمع کردن مستندسازان و علاقه‌مندان، فضایی غیرتخصصی و صمیمی ایجاد شود تا حتی تماشاگران غیرحرفه‌ای هم برداشت‌های شخصی خود را بیان کنند.

ورهرام ادامه داد: پیشنهاد داده‌ام ایم که ۶ فیلم نخست این برنامه به آثار مرتبط با استان فارس اختصاص یابد. این فیلم‌ها عبارت‌اند از: «اجاق نواز» درباره عشایر ایل باصری، «قلعه خاموش» اثر حنیف شهپرراد درباره ایزدان فراموش‌شده استان فارس، «پرسپولیس شیکاگو» از مهم‌ترین آثار باستان‌شناسی، «آثار عجم» ساخته حسن نقاشی درباره آثار فرصت‌الدوله شیرازی، «معلم» اثر آقای فارسی درباره زنده‌یاد بهمن گیو، و «اجاق استاد».

این مستندساز همچنین نمونه‌هایی از نشریات و گزارش‌های مکتوب خانه اردیبهشت را معرفی و تأکید کرد: تهیه این گزارش‌ها به ماندگاری آثار کمک می‌کند.

ورهرام افزود: معیار انتخاب فیلم‌ها شامل اخذ اجازه از کارگردان، پیوند موضوعی در دوره‌های چندماهه و تأکید بر امیدبخشی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی است.

پریناز کوهستانی، مدیر پروژه‌های خانه اردیبهشت هم با اشاره به برنامه‌های متنوع این مجموعه در حوزه موسیقی، شهرشناسی و نشست‌های فرهنگی گفت: ما تلاش کرده‌ایم هر برنامه، علاوه بر نمایش فیلم، بُعد آموزشی نیز داشته باشد؛ حتی گاهی یک ماه کامل به آثار یک مستندساز اختصاص می‌دهیم تا شناخت عمیق‌تری ایجاد شود.

شیراز می تواند مرکز رویدادهای مهم فرهنگی باشد

در بخش دیگری از مراسم، هستی خالدی، مدیر مجموعه فرهنگی هنری سروناز، با قدردانی از این همکاری اظهار داشت: از ابتدای راه‌اندازی سروناز، قول داده‌ام که درهای این مجموعه به روی دانشجویان، هنرمندان و اساتید باز باشد.

وی تصریح کرد: نگفتن را بلد نیستم و معتقدم شیراز به‌عنوان شهری با پیشینه عمیق فرهنگی باید سهم بیشتری در تولید و نمایش آثار هنری داشته باشد. این همکاری می‌تواند گامی مهم در جهت جلوگیری از مهاجرت هنرمندان و ایجاد فرصت‌های تازه در شهر باشد.

خالدی افزود: سروناز در ابتدا یک نگارخانه بود، اما به مرور فعالیت‌های متعددی در حوزه کودک و نوجوان، تئاتر و اکنون سینمای مستند را به آن اضافه کرده‌ایم. باور داریم که نباید همه فعالیت‌ها فقط در پایتخت متمرکز باشد و شیراز ظرفیت آن را دارد که مرکز رویدادهای مهم فرهنگی باشد.

تمرکز مجموعه سروناز بر تقویت هنرمندان شیرازی

سهند استادآقا، مشاور هنری مجموعه سروناز نیز با اشاره به فعالیت بیش از یک دهه این گالری در شیراز، گفت: فعالیت‌های این مجموعه محدود به هنرهای تجسمی نبوده و در حوزه‌های مختلفی همچون فیلم، تئاتر مذهبی و کلاسیک، سینما و رویدادهای هنری داخلی و بین‌المللی نیز حضور داشته است.

وی افزود: در سال‌های اخیر تمرکز بیشتری بر هنرمندان شیرازی، چه ساکن این شهر و چه فعالان مقیم دیگر شهرها، قرار گرفته و تلاش شده است از ظرفیت‌های آنان در شیراز استفاده شود.

به گفته استادآقا، بخشی از برنامه‌ها همچنان به میزبانی آثار و هنرمندان شهرهای دیگر، به‌ویژه تهران، اختصاص دارد اما هدف اصلی نزدیک‌تر کردن فعالیت‌ها به هنرمندان بومی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های مغفول آنان است.

وی با ابراز تأسف از مهاجرت هنرمندان شیرازی به دیگر شهرها، به‌ویژه تهران، بیان کرد عواملی همچون مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های شهرستان‌ها در مقایسه با پایتخت، از دلایل این روند است؛ با این حال بخشی از این موضوع ناشی از نگاه منفعت‌طلبانه است.

استادآقا تأکید کرد: مجموعه سروناز در مسیر جدید خود می‌کوشد هنرمندان کمتر دیده‌شده، چه در حوزه تجسمی و چه غیرتجسمی، را شناسایی و برای فعالیت هنری در شیراز ترغیب کند.

مشاور هنری مجموعه سروناز درباره همکاری اخیر این مجموعه گفت: رویداد «شب‌های مستند» ابتکار تازه‌ای در شیراز نیست اما این نخستین همکاری با موسسه ارتیش اوجالان به شمار می‌رود.

به گفته استادآقا، این موسسه نزدیک به شش سال است که در تهران شب‌های مستند را برگزار می‌کند و اکنون با همان سبک و سیاق در شیراز فعالیت خواهد داشت. تفاهم‌نامه این همکاری نیز به امضا رسیده و امید می‌رود روند اجرای آن بدون مانع پیش برود.

مشاور هنری مجموعه سروناز با اشاره به ضرورت نگاه مثبت به رویدادهای فرهنگی، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور، رویکرد مثبت‌اندیشی مبتنی بر واقعیت ضروری است؛ مثبت‌اندیشی‌ای که نه بر پایه ایجاد حباب و غفلت، بلکه بر شناخت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های واقعی کشور بنا شده است.

به باور وی، بهره‌گیری از این امکانات مانع از آن می‌شود که دیگران این ظرفیت‌ها را از ما بگیرند.

استادآقا در پایان با اشاره به آینده برنامه‌های سروناز گفت: مسیر فعالیت‌ها ادامه دارد و هرچند آینده دقیق قابل پیش‌بینی نیست، اما تلاش بر این است که با تمام توان حرکت کنیم؛ چرا که «رفتن در مسیر بهتر از نشستن و بی‌عملی است» و این مجموعه با تمام ظرفیت خود در این راه گام برمی‌دارد.

به گزارش ایلنا، در پایان این نشست تفاهم‌نامه‌ای رسمی میان دو مجموعه برای برگزاری شب‌های فیلم مستند امضا شد.

