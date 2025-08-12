استاندار قزوین:
فرمانداران با جدیت بیشتری وارد نهضت مدرسهسازی شوند
استاندار قزوین گفت: عدالت آموزشی یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم است و انتظار داریم فرمانداران با جدیت بیشتری وارد نهضت مدرسهسازی شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال جاری گفت: عدالت آموزشی یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم است و انتظار داریم فرمانداران با جدیت بیشتری وارد نهضت مدرسهسازی شوند.
وی با اشاره به پایین بودن سرانه آموزشی در مراکز پرجمعیت استان قزوین افزود: بر اساس سیاستگذاری استان ساخت ۱۴۶ مدرسه تا پایان سال در دستور کار قرار دارد و فرمانداران باید وعدههای خود را تا پایان سال محقق کنند.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان قزوین با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم تحقق عدالت آموزشی در استانها است، گفت: در این میان استانداران بهعنوان محور اجرای این سیاست تعیین شدهاند.
نوذری اضافه کرد: حضور رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش در آئین خشتگذاری مدارس پیام روشنی از اهمیت این موضوع دارد، توسعه هر جامعه از نیروی انسانی آغاز میشود و این نیرو در آموزش و پرورش شکل میگیرد.
وی ادامه داد: اگر میخواهیم کشوری توسعهیافته داشته باشیم، باید آموزش را اولویت زیربنایی قرار دهیم؛ چرا که بدون توسعه آموزشی، هیچ توسعه پایدار دیگری ممکن نخواهد بود.