استاندار قزوین:

فرمانداران با جدیت بیشتری وارد نهضت مدرسه‌سازی شوند

استاندار قزوین گفت: عدالت آموزشی یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم است و انتظار داریم فرمانداران با جدیت بیشتری وارد نهضت مدرسه‌سازی شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از  قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال جاری گفت: عدالت آموزشی یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم است و انتظار داریم فرمانداران با جدیت بیشتری وارد نهضت مدرسه‌سازی شوند.

وی با اشاره به پایین بودن سرانه آموزشی در مراکز پرجمعیت استان قزوین افزود: بر اساس سیاست‌گذاری استان ساخت ۱۴۶ مدرسه تا پایان سال در دستور کار قرار دارد و فرمانداران باید وعده‌های خود را تا پایان سال محقق کنند.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان قزوین با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم تحقق عدالت آموزشی در استان‌ها است، گفت: در این میان استانداران به‌عنوان محور اجرای این سیاست تعیین شده‌اند.

نوذری اضافه کرد: حضور رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش در آئین خشت‌گذاری مدارس پیام روشنی از اهمیت این موضوع دارد، توسعه هر جامعه از نیروی انسانی آغاز می‌شود و این نیرو در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم کشوری توسعه‌یافته داشته باشیم، باید آموزش را اولویت زیربنایی قرار دهیم؛ چرا که بدون توسعه آموزشی، هیچ توسعه پایدار دیگری ممکن نخواهد بود.

