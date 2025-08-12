به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور وزیر کشور و معاون اجرایی رئیس‌جمهور در مرز خسروی برگزار شد، با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از مرز خسروی تردد کرده‌اند، اعلام کرد: «پیش‌بینی می‌کنیم امسال نزدیک به یک میلیون زائر از این مرز عبور کنند.»

وی با اشاره به افتخار مردم کرمانشاه در میزبانی از زائران اربعین حسینی گفت: «مرز خسروی آسان‌ترین، قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین مرز به عتبات عالیات است.»

استاندار کرمانشاه از حمایت‌های مسئولین کشوری در بهبود خدمات و زیرساخت‌ها در مرز خسروی قدردانی کرد و افزود: «در ارائه خدمات به زائران، مردم نقش اصلی را دارند و دستگاه‌های اجرایی به عنوان پشتیبان عمل می‌کنند.»

حبیبی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد زائران گفت: «تعداد گیت‌های مرز خسروی بیش از دو برابر افزایش یافته که این موضوع باعث تسهیل عبور و مرور زوار شده است. همچنین تأمین آب و برق پایدار در مرز و موکب‌ها به خوبی انجام می‌شود.»

وی تأکید کرد: «ارتقاء زیرساخت‌ها در مرز خسروی رضایت زائران را به همراه داشته است.»

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فعال بودن دیپلماسی مرزی در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: «به‌طور مستمر و روزانه با مسئولین عراقی در نقطه صفر مرزی نشست‌هایی برگزار می‌کنیم تا هماهنگی‌های لازم برای تردد زوار، تأمین آب، یخ و سایر موارد انجام شود.»

وی درباره آخرین آمار تردد زوار از مرز خسروی اظهار کرد: «تاکنون حدود ۷۰۰ هزار زائر از این مرز عبور کرده‌اند که ۵۰۰ هزار نفر به کربلای معلا رفته‌اند و ۲۰۰ هزار نفر بازگشته‌اند.»

حبیبی در پایان یادآور شد: «حدود ۶۰ درصد بار ترافیکی مراسم اربعین بر دوش استان کرمانشاه است و برای بهبود زیرساخت‌ها حدود ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های استان روکش آسفالت شده است.»

انتهای پیام/