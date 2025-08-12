استاندار کرمانشاه:
بیش از ۷۰۰ هزار زائر تاکنون از مرز خسروی عبور کردهاند
زائران از تردد از این مرز رضایت دارند
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از مرز خسروی کرمانشاه تردد داشتهاند، گفت: پیش میکنیم در اربعین امسال حدود یک میلیون نفر از مرز خسروی تردد داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، روز سهشنبه ۲۱ مرداد در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور وزیر کشور و معاون اجرایی رئیسجمهور در مرز خسروی برگزار شد، با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از مرز خسروی تردد کردهاند، اعلام کرد: «پیشبینی میکنیم امسال نزدیک به یک میلیون زائر از این مرز عبور کنند.»
وی با اشاره به افتخار مردم کرمانشاه در میزبانی از زائران اربعین حسینی گفت: «مرز خسروی آسانترین، قدیمیترین و نزدیکترین مرز به عتبات عالیات است.»
استاندار کرمانشاه از حمایتهای مسئولین کشوری در بهبود خدمات و زیرساختها در مرز خسروی قدردانی کرد و افزود: «در ارائه خدمات به زائران، مردم نقش اصلی را دارند و دستگاههای اجرایی به عنوان پشتیبان عمل میکنند.»
حبیبی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد زائران گفت: «تعداد گیتهای مرز خسروی بیش از دو برابر افزایش یافته که این موضوع باعث تسهیل عبور و مرور زوار شده است. همچنین تأمین آب و برق پایدار در مرز و موکبها به خوبی انجام میشود.»
وی تأکید کرد: «ارتقاء زیرساختها در مرز خسروی رضایت زائران را به همراه داشته است.»
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از صحبتهای خود به فعال بودن دیپلماسی مرزی در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: «بهطور مستمر و روزانه با مسئولین عراقی در نقطه صفر مرزی نشستهایی برگزار میکنیم تا هماهنگیهای لازم برای تردد زوار، تأمین آب، یخ و سایر موارد انجام شود.»
وی درباره آخرین آمار تردد زوار از مرز خسروی اظهار کرد: «تاکنون حدود ۷۰۰ هزار زائر از این مرز عبور کردهاند که ۵۰۰ هزار نفر به کربلای معلا رفتهاند و ۲۰۰ هزار نفر بازگشتهاند.»
حبیبی در پایان یادآور شد: «حدود ۶۰ درصد بار ترافیکی مراسم اربعین بر دوش استان کرمانشاه است و برای بهبود زیرساختها حدود ۲۰۰ کیلومتر از راههای استان روکش آسفالت شده است.»