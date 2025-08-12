خبرگزاری کار ایران
نرخ تبدیل شلتوک به برنج سفید در گیلان اعلام شد

سازمان جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد: نرخ تبدیل هر کیلوگرم شلتوک به برنج سفید در کارخانجات شالیکوبی استان گیلان تعیین و ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا از رشت،سازمان جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد: بر اساس مصوبات ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان ، نرخ تبدیل هر کیلوگرم شلتوک به برنج سفید در کارخانجات شالیکوبی استان تعیین و ابلاغ شد.

بر این اساس:

۱- نرخ تبدیل در شالیکوبی‌های مدرن ۴۳ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم شلتوک تعیین شد.

۲- نرخ تبدیل در شالیکوبی‌های سنتی ۴۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم شلتوک است.

۳- این نرخ به صورت ریالی بوده و در صورت تمایل و توافق کشاورز، قابلیت تبدیل به صورت جنسی را دارد. همچنین تشخیص و تأیید واحدهای مدرن بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.

۴- اتحادیه شالیکوبان استان موظف است در اسرع وقت نسبت به تهیه بنر نرخ تبدیل و ابلاغ آن به تمامی کارخانجات شالیکوبی اقدام کند.

