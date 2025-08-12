گلستان قطب اقتصاد دیجیتال کسب و کارهای اینترنتی در حوزه پوشاک در پست کشور است

حسن ایزدپناه با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: در حال حاضر در گلستان بیش از هزار نفر در کسب‌وکارهای اینترنتی مستقیما مشغول به کار هستند. فعالیت این افراد، در صنایع وابسته به آن نیز زمینه ساز اشتغال چندین هزار نفر شده و توسعه چرخه اقتصاد دیجیتال استان را بدنبال داشته است.

وی افزود: در راستای اجرای طرح «جی‌نَف» (Gnaf)، پست بعنوان نماینده دولت، با همکاری دستگاه‌های همکار (شهرداری‌ها و دهیاری ها) موظف به تکمیل پایگاه نشانی ملی ژئو کد شده است تا ضمن هویت بخشی به مکان، مردم بتوانند ارائه و یا دریافت خدمات را در مکانی مشخص و استاندارد، در قالب خدمات دولت الکترونیک، به انجام برسانند. با توجه به سرشماری (ثبتی مبنا) در سال ۱۴۰۵، ضرورت اجرای کامل طرح جی نف در سال جاری، الزامی است.

وی افزود: گلستان جزو استان های پر ترافیک کشور در موضوع ارسال بسته‌ها و امانات پستی است. بیش از ۳۰۰ واحد بخش خصوصی زیرمجموعه پست در سطح استان به شهروندان خدمت ارائه می‌دهد. همچنین بیشترین حجم ارسالی متعلق به استان‌های اصفهان، تهران، مازندران، خراسان و خوزستان بوده است.

انتهای پیام/