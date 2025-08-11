خبرگزاری کار ایران
وزیر میراث‌فرهنگی در بازدید از مجموعه جهانی پاسارگاد:

پاسارگاد، شایسته توسعه‌ای متناسب با شأن تاریخی و منزلت جهانی خود است

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر اینکه این دیار نماد هویت و شکوه تمدن ایرانی است، گفت: حق مردم پاسارگاد بهره‌مندی از زیست شرافتمندانه، زیرساخت‌های پایدار و توسعه‌ای هم‌سنگ با جایگاه تاریخی و جهانی این سرزمین است.

به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری، دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، در جریان بازدید از مجموعه جهانی پاسارگاد و دیدار با مردم و مسئولان این شهرستان، پاسارگاد را «سرمایه‌ای بی‌بدیل در حافظه تاریخی و فرهنگی ملت ایران» توصیف کرد و افزود: پاسارگاد نه‌تنها میراثی ملی، بلکه ودیعه‌ای جهانی است که پاسداری از آن نیازمند هم‌افزایی همه سطوح مدیریتی، نهادهای علمی و مشارکت فعال مردم است.

وی با بیان اینکه «توجه به مطالبات مردمی و ارتقای کیفیت زندگی در جوامع میزبان میراث جهانی، بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبردهای توسعه پایدار است»، تصریح کرد: دولت خویش را در مقام خدمت‌گزار مردم می‌داند و بر آن است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و محلی، مسیر حل مسائل و ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری را در این منطقه هموار سازد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر هم‌سویی «صیانت از میراث‌فرهنگی» و «حفظ حقوق جوامع محلی»، خاطرنشان کرد: صدای مردم پاسارگاد به‌صورت روشن و دقیق در وزارتخانه شنیده شده و نشست‌های کارشناسی متعددی برای بررسی دغدغه‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی برگزار شده است. حضور امروز نیز برای گفت‌وگوی مستقیم، دریافت بی‌واسطه دیدگاه‌های مردم و مشاهده میدانی شرایط است.

صالحی‌امیری در ادامه گفت: پاسارگاد باید از زیرساخت‌های متناسب، خدمات شایسته و محیطی برخوردار باشد که شأن فرهنگی و تاریخی آن را بازتاب دهد. این مهم جز با عزم مشترک مردم و مسئولان و اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و پایدار محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به موضوعات مرتبط با حریم مجموعه جهانی پاسارگاد، بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزیابی‌های علمی و رعایت منافع عمومی تأکید کرد و افزود: تمام تلاش ما بر آن است که تصمیم‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ شود که هم پاسدار اصالت میراث باشد و هم پاسخ‌گوی نیازهای واقعی مردم.

وزیر میراث‌فرهنگی از تعیین مشاور ویژه برای پیگیری مسائل پایگاه جهانی پاسارگاد خبر داد و خطاب به شورای فنی میراث‌فرهنگی اظهار کرد: ظرف مدت یک ماه، نشستی با حضور نماینده مردم پاسارگاد در مجلس، مسئولان محلی و کارشناسان ذی‌ربط برگزار و نتیجه بررسی‌ها به‌صورت مصوب و اجرایی ابلاغ شود.

صالحی‌امیری در پایان یادآور شد: پاسارگاد، نماد خرد، صلح و شکوه ایران باستان است و حفظ و اعتلای آن وظیفه‌ای ملی و بین‌المللی به‌شمار می‌رود که تنها با همگرایی و اراده مشترک می‌توان آن را به آیندگان سپرد.

