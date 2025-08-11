خبرگزاری کار ایران
وزیر میراث‌فرهنگی در سفر به فارس:

حفظ میراث ملی بدون رعایت حقوق شهروندی و منافع مردم امکان‌پذیر نیست

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل این منطقه در هویت تاریخی ایران، گفت: حفاظت از میراث‌فرهنگی باید هم‌زمان حقوق حاکمیت ملی و حقوق مردم را به‌درستی پاس دارد و تحقق این توازن، مستلزم همدلی دولت و مردم است.

به گزارش ایلنا، رضا صالحی‌امیری امروز  دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ در بازدید میدانی خود از پاسارگاد و در جمع اصحاب رسانه، پاسارگاد را «مایه افتخار، خاستگاه بی‌بدیل فرهنگ و تمدن ایرانی» معرفی کرد و گفت: این سرزمین، نه فقط جغرافیایی است بلکه شناسنامه هویتی و معنوی ملت ایران است که هر ایرانی در هر نقطه جهان به آن تعلق دارد و آن را می‌ستاید.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق حریم، عرصه، ارتفاعات و ساخت‌وسازهای این منطقه تاریخی، تصریح کرد: در مواجهه با این چالش‌ها، دو اصل محوری و هم‌تراز «حق حاکمیت ملی» و «حق مردم» را دنبال می‌کنیم، زیرا حفظ میراث ملی بدون رعایت حقوق شهروندی و منافع مردم امکان‌پذیر نیست.

صالحی‌امیری افزود: هر تصمیمی در راستای حفاظت و صیانت از این میراث گران‌بها باید حقوق عمومی و خصوصی مردم را مدنظر داشته باشد و مردم عزیز نیز همانند حاکمیت، نقش فعال و همراهی بی‌دریغی در این مسیر ایفا کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تقدیر از پیگیری‌های نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان، گفت: نمایندگان مجلس و مسئولان محلی در همراهی با وزارتخانه، دلسوزانه و پیگیر موضوعات این منطقه هستند و ما اطمینان داریم که دغدغه‌های مردم به صورت کامل شنیده و پیگیری می‌شود.

صالحی‌امیری با اشاره به اولویت‌بندی ویژه میراث‌فرهنگی، تمدن و گردشگری استان فارس توسط استاندار، تأکید کرد: این همکاری راهبردی، زمینه‌ساز پیشرفت‌های ملموس در حفاظت و توسعه گردشگری استان خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی ضمن اشاره به ثبت بیش از هفت میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر ورودی در سال گذشته، افزود: فارس و پاسارگاد در فهرست مقاصد نخست گردشگری کشور جای دارند و سال ۱۴۰۴ هدف ما جذب بین ۹ تا ۱۰ میلیون گردشگر خارجی است که این امر به مدد رشد ۴۸ درصدی گردشگری در فروردین‌ماه امسال نویدبخش تحقق اهداف ماست.

صالحی‌امیری تأکید کرد: بستر همکاری‌های گردشگری با همسایگان از جمله عراق، عربستان سعودی و کشورهای حوزه قفقاز، کلید توسعه دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی ما است و تلاش می‌کنیم این پیوندها را به روابطی پایدار و مولد تبدیل کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی در خاتمه ضمن ابراز عذرخواهی صمیمانه از مردم استان فارس در صورت وجود هر گونه نارسایی، تاکید کرد: دولت متعهد است در اسرع وقت شرایط مطلوب گردشگری را در کشور فراهم سازد تا مردم شاهد رونق بی‌سابقه حضور گردشگران داخلی و خارجی در این دیار کهن باشند.

