ایران از مذاکره هراس ندارد/ هیچ زمان و مکان مشخصی برای مذاکره تعیین نشده است

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی امروز ۱۹ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران افزود: مذاکره در نظام اسلامی به معنای عقب‌نشینی یا کار ناشایست نیست، بلکه به پشتوانه اندیشه‌های درست و مبانی فکری، همواره در نظام اسلامی دنبال شده است. ما از مذاکره ترسی نداریم و چون دارای مبانی هستیم، حاضریم هرگاه منافع ملت ایران از مسیر گفت‌وگو تأمین شود، مذاکره کنیم.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به مذاکرات گذشته افزود: ما ثابت کردیم ضمن اینکه هراسی از مذاکره نداریم، برای منافع ملی ایران گفت‌وگو می‌کنیم، اما در عین حال نشان دادیم که طرف مقابل، به‌ویژه آمریکایی‌ها، پایبند به اصول مذاکره نیستند.

وی با اشاره به اینکه در ۵ دور مذاکرات گذشته، ثابت کردیم که آن‌ها به دنبال استفاده از میز مذاکره برای اهداف شیطانی خود هستند، خاطرنشان کرد: ما همان‌گونه که در میدان نبرد موفق بودیم، در میز مذاکره نیز موفق بودیم، زیرا نشان دادیم طرف‌های مقابل فاقد چارچوب‌های سیاسی و صادقانه در مذاکره هستند و به موازین و اصول مذاکره پایبند نیستند.

عزیزی با اشاره به وحدت و انسجام ملی در جریان نبرد دوازده‌روزه اخیر، اظهار داشت: این وحدت نشان‌دهنده حقانیت ایران بود و ثابت کرد طرف مقابل به هیچ موضوعی پایبند نیست.

وی افزود: حتی در زمانی که دور پنجم مذاکرات تمام شده بود و دور ششم در جریان بود، آن‌ها جنایتی را رقم زدند، اما ما از ابتدا تا امروز هرگاه منافع اقتضا کرده، مذاکره کرده‌ایم، گفت‌وگو کرده‌ایم و توافق کرده‌ایم.

هیچ زمان و مکان مشخصی برای مذاکره تعیین نشده است

نماینده شیراز و زرقان در مجلس در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات آینده تأکید کرد: هیچ زمان و مکان مشخصی برای مذاکره تعیین نشده است، اما مذاکره‌ای که با پایبندی به اصول ما نباشد، مورد قبول نیست. ما همیشه مبنای الهی و اصولی داشته‌ایم.

عزیزی با تأکید بر حق غنی‌سازی هسته‌ای، گفت: اصل غنی‌سازی در صنعت هسته‌ای ایران باید مورد پذیرش و توافق قرار گیرد. این حق مسلم ملت ایران است و غیرقابل مذاکره است.

نماینده شیراز وزرقان در مجلس افزود: برخی فکر می‌کنند صنعت هسته‌ای صرفاً نظامی است، اما امروز رادیوداروها برای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج، مبارزه با آفات کشاورزی، صنعت فولاد، ذوب آهن و حتی آب‌شیرین‌کن‌ها به صنعت هسته‌ای وابسته‌اند. صنعت هسته‌ای، صنعت زندگی است و نمی‌توانیم این حق را از ملت ایران بگیریم.

اصل غنی‌سازی غیرقابل مذاکره است

عزیزی ادامه داد: درباره میزان غنی‌سازی، مانند ۲۰ یا ۶۰ درصد، می‌توان مذاکره کرد، اما اصل غنی‌سازی غیرقابل مذاکره است. در مذاکرات، باید آورده طرف مقابل مشخص باشد. اروپایی‌ها تا امروز هیچ آورده‌ای برای ایران نداشته‌اند و به دلیل وابستگی به آمریکا، فاقد خاصیت و استقلال در سیاست خارجی هستند.

وی افزود: مذاکره باید با انتفاع اقتصادی ملت ایران همراه باشد، نه صرفاً رفع تحریم‌ها، بلکه منافع اقتصادی گسترده‌تر. این انتفاع باید شامل لغو تحریم‌ها، قوانین کنگره، و قطعنامه‌های سازمان ملل باشد. اگر آورده طرف مقابل انتفاع اقتصادی باشد و تضمین‌های پایدار ارائه شود، مذاکره امکان‌پذیر است.

عزیزی با انتقاد از بدعهدی طرف‌های مقابل، گفت: ما به اروپایی‌ها اعلام کردیم که باید حملات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند تا صداقت خود را نشان دهند. همچنین خسارت‌هایی که به ما وارد شده باید جبران شود.

مذاکره با رعایت اصول برای ما مشکلی ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: هیچ زمان و مکان مشخصی برای مذاکره تعیین نشده، اما اگر طرف مقابل در چارچوب‌های اعلام‌شده آماده باشد، مذاکره با رعایت اصول برای ما مشکلی ندارد.

عزیزی از برگزاری جلسه این کمیسیون با حضور مسئولین وزارت امور خارجه، دستگاه‌های امنیتی، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر مسئولین خبر داد و گفت: نتایج این جلسه به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی افزود: توان دفاعی ایران به مراتب قوی‌تر و منسجم‌تر از گذشته است و اگر دشمن خطای محاسباتی کند، پاسخ ایران قاطع‌تر و ویران‌کننده‌تر از نبرد دوازده‌روزه خواهد بود. بسیاری از ظرفیت‌های دفاعی ما هنوز استفاده نشده و در صورت نیاز، جهنمی از آتش از زمین، هوا و دریا متوجه دشمن خواهد شد.

عزیزی با اشاره به قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار داشت: این قانون لازم‌الاجراست و آژانس از مسیر حرفه‌ای خود خارج شده و به باشگاهی سیاسی برای غربی‌ها تبدیل شده است.

وی افزود: هیچ‌کس حق تفسیر قانون را ندارد و هرگونه همکاری با آژانس باید بر اساس قانون جدید مجلس باشد. مسئولین وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی برای تشریح این موضوع گفت‌وگوهایی خواهند داشت.

مدیران استانی حضور فعال‌تری در وزارتخانه‌ها داشته باشند

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مسائل شیراز و زرقان، گفت: پروژه‌های راهبردی مانند آزادراه شیراز-بوشهر، راه‌آهن شیراز-مشهد، و بیمارستان‌های منطقه در حال پیگیری است، اما سرعت اجرای آن‌ها باید افزایش یابد.

عزیزی از مدیران استانی خواست از ظرفیت‌های بودجه ملی بیشتر استفاده کنند و حضور فعال‌تری در وزارتخانه‌ها داشته باشند.

وی افزود: پروژه‌هایی مانند بیمارستان یکهزار و ۴۰۰ تختخوابی با همکاری وزارت بهداشت در حال پیگیری است و باید سرعت اجرای آن‌ها افزایش یابد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین به قانون ساماندهی اتباع بیگانه و تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این قوانین در راستای منافع ملی و امنیت کشور در حال نهایی شدن است.

وی تأکید کرد: اولویت ما خدمت به مردم و حفظ منافع ملی است و هیچ‌گاه از این مسیر کوتاه نخواهیم آمد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی با اشاره به نبرد دوازده‌روزه ملت ایران، این رویداد را حماسه‌ای عظیم و خلاقانه توصیف کرد که ابعادی گسترده‌تر از یک جنگ متعارف داشت.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در این نبرد خالق شرایطی شد که دشمنان را متحیر کرد، اظهار داشت: این نبرد نه‌تنها در برابر رژیم صهیونیستی، بلکه علیه نظام سلطه و تمامی دشمنان ملت ایران، از جمله گروهک‌های وابسته و جریان‌های برانداز در مناطق مختلف کشور، شکل گرفت.

عزیزی با اشاره به نقش برجسته نیروهای مسلح، جامعه علمی، مدیران و تمامی اقشاری که دل در گرو خدمت به ایران دارند، افزود: ملت ایران با عزت و اقتدار، معادلات دشمن را برهم زد و اجازه نداد نقشه‌های شوم براندازی و تصرف بخش‌هایی از سرزمین‌های ایران اسلامی به نتیجه برسد.

وی با انتقاد از تلاش برخی برای تقلیل سطح این نبرد به درگیری با رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: این حماسه در برابر تمامی شیاطین و دشمنان ملت ایران، از جمله گروهک‌های منحله در شمال‌غرب، جریان‌های وابسته در جنوب، و گروه‌های جنایتکاری نظیر داعش و طالبان، شکل گرفت و نباید آن را در سطح یک رژیم جعلی و کودک‌کش محدود کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، از جمله حملات بی‌رحمانه به غیرنظامیان، زنان و کودکان در منازل مسکونی، اظهار داشت: در مکتب انقلاب اسلامی، حتی جنگ دارای اصول، مرام و جوانمردی است، اما رژیم صهیونیستی فاقد هرگونه مشروعیت، اصالت و ریشه است.

وی افزود: دشمن با حملاتی فاقد ارزش نظامی و انسانی، به منازل مسکونی و غیرنظامیان یورش برد، اما ملت ایران با اقتدار و شجاعت، این جنایات را بی‌اثر کرد.

عزیزی از اصحاب رسانه و خبرنگاران خواست تا با قلم خود، عظمت این نبرد و پیروزی ملت ایران را روایت کنند و از تحریف آن به نفع دشمن پرهیز کنند.

وی با اشاره به شکست دشمنان و تقاضای آتش‌بس از سوی آن‌ها در ساعات پایانی نبرد، تأکید کرد: پیروزی این میدان متعلق به ملت ایران است که با خلق این حماسه زیبا، دشمنان را وادار به عقب‌نشینی کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین از پیگیری لحظه‌به‌لحظه این نبرد در جلسات شورای عالی امنیت ملی و نشست‌های تخصصی با فرماندهان خبر داد و افزود: این نبرد نشان داد که ملت ایران همواره خالق شرایط است و هیچ‌گاه مخلوق نقشه‌های دشمنان نخواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت روایت صحیح این حماسه، اظهار داشت: ملت ایران با موفقیت این نبرد را به پایان رساند و جهانیان شاهد عظمت و اقتدار این ملت بودند.

عزیزی آمادگی خود را برای پاسخ به سوالات بیشتر در این زمینه اعلام کرد و از رسانه‌ها خواست تا با قلم خود، این پیروزی را به‌درستی برای نسل‌های آینده ثبت کنند.

