واژگونی خودرو در محور طاقانک به شهرکرد جان کودک ۸ ساله را گرفت

واژگونی خودرو در محور طاقانک به شهرکرد جان کودک ۸ ساله را گرفت
مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در پی واژگونی خودروی سمند در محور طاقانک به شهرکرد، ۷ نفر مصدوم و یک کودک ۸ ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، عباس بهترینی اظهارداشت: صبح امروز (یکشنبه ۱۹ مردادماه) حوالی ساعت ۱۰:۳۰، خودروی سمند در مسیر طاقانک به شهرکرد واژگون شد.

وی افزود:  بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، آمبولانس‌های نزدیک به محل اعزام شدند.

بحرینی بیان کرد: نیروهای اورژانس با حضور در محل، ضمن تثبیت ایمنی صحنه، اقدامات حیاتی و درمانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

وی با اعلام انتقال مجروحان به بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد، خاطرنشان کرد: متأسفانه یک پسر بچه ۸ ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

به گزارش ایلنا، این حادثه در حالی رخ داده که بر اساس آمار اورژانس استان تنها در نیمه اول مردادماه امسال ۵۲۹ مصدوم ناشی از تصادفات جاده‌ای به مراکز درمانی اعزام شده‌اند که از این تعداد ۷ نفر فوت کردند.

