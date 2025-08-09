رئیس اتاق بازرگانی قزوین:
250 صادرکننده شاخص در استان داریم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: در استان قزوین 250 صادرکننده شاخص داریم که در شرایط سخت توانستهاند با صادرات کالاهای خود ارزآوری کنند. البته بازگشت ارز در این شرایط بسیار سخت شده و باید از کسانی که در اشتغال، تولید، صادرات و ارزآوری نقشآفرین بودند، تجلیل کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان عصر امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین گفت: بازدیدهای چهارشنبه های صنعتی استاندار، ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتگو از ظرفیتهای خوبی است که توانسته به صنعتگران کمک کند.
وی افزود: استاندار بیشتر وقت خود را برای صنعت گذاشتهاند و محور همه جلسات خودشان هستند و همه مدیران صمت و کشاورز مدیرعامل شرکت شهرک های،صنعتی استان بسیار همراه ما هستند و تاکنون نگاه خوبی داشتند و نگاه مدیران اقتصادی استان مثبت بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه امروز بخشی از مشکلات دست مسئولان استان نیست و باید در سطح کشور حل شود، گفت: اما با تعامل و وفاقی که در قزوین داریم، بدون تردید هر مشکلی که در استان قابل حل شدن باشد، پیگیری میکنیم تا حل شود.
عبدیان اضافه کرد: در استان قزوین 250 صادرکننده شاخص داریم که در شرایط سخت توانستهاند با صادرات کالاهای خود ارزآوری کنند. البته بازگشت ارز در این شرایط بسیار سخت شده و باید از کسانی که در اشتغال، تولید، صادرات و ارزآوری نقشآفرین بودند، تجلیل کنیم.
وی ادامه داد: صادرات امروز نقطه اقتدار، ارزآوری و رونق اقتصادی است و همه باید کمک کنیم تا با افزایش صادرات بتوانیم ارقام بیشتری را به کشورهای هدف صادر کنیم.