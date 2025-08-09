به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیر روشن‌بخش قنبری عصر امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین که در اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد، گفت: در سال گذشته حدود 58 میلیارد دلار صادرات داشتیم که 37 میلیارد دلار آن مربوط به حوزه پتروشیمی، معدنی و فلزات بود که در واقع بیشتر خام‌فروشی کردیم.

وی اضافه کرد: از حدود 20 میلیارد دلار باقیمانده صادراتی حدود 8 میلیارد دلار آن به خاطر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و به کشورهای افغانستان و عراق انجام می‌شود که در واقع بازاریابی خاصی برای آن انجام نمی‌دهیم و فقط 12 میلیارد دلار از صادرات ما بابرنامه و هدفمند بوده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بیان ارزش متوسط هر تن کالای صادرشده بین 350 تا 380 دلار است، گفت: در شرایطی که این متسوط باید 1200 تا 1800 دلار در هر تن باشد و بنابراین روی صادرات کالاهای باارزش افزوده بالا متمرکز شویم.

روشن‌بخش قنبری افزود: در حال حاضر 60 درصد صادرات و تولید ناخالص داخلی کشور چین توسط صنایع کوچک و متوسط صورت می‌گیرد و 80 درصد اشتغال شهری این کشور هم در همین حوزه اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: یکی از معضلات ما حکمرانی نامتوازن در حوزه تجارت و بازرگانی است و در واقع تجار و بازرگانان ما در یک شرایط نابرابر با رقبای خارجی قرار دارند و با توجه به مشکلات ارزی و حمل‌ونقل کالا محصولات دارای مزیت رقابتی 30 تا 40 درصد گران‌تر به بازار صادراتی عرضه می‌شود که موجب می‌شود این مزیت رقابتی را از دست بدهیم.

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه سخنانش توسعه تولید صادرات‌محور را مهمترین رویکرد سازمان متبوعش دانست و گفت: در این عرصه از کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های تخصصی مدیریت صادرات استفاده و حمایت می‌کنیم تا تولیدکنندگان وقت بیشتری برای پرداختن به تولید و ارتقای کیفی آن داشته باشند.

روشن‌بخش قنبری اضافه کرد: انتظار داریم مطابق برنامه هفتم توسعه استان قزوین چند شرکت مدیریت صادرات را به سازمان توسعه تجارت معرفی کند تا با تسهیلگری این شرکت‌ها صادرات استان توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی کنسرسیوم‌های صادراتی می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا بدون دغدغه به صادرات هم فکر کنند و صدور کالاهای خود را از این طریق به ثمر برسانند که به این کنسرسیوم‌ها بسته‌های تشویقی ارائه می‌دهیم.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با بیان اینکه قوانین ارزی کشور در هیچ‌جای جهان جاری و ساری نیست، گفت: علت این است که سیاست‌های کلی اقتصادی کشور مبتنی بر کنترل ارز است و گاهی به اشتباه مجبور شدیم قوانینی را وضع کنیم که ورود و خروج ارز را کنترل کنیم.

روشن‌بخش قنبری افزود: البته این نگاه بانک مرکزی است و نگاه ما در سازمان توسعه تجارت این است که کشور باید تابع سیاست‌های تجارت آزاد باشد و ایجاد محدودیت را پذیرفته‌شده نمی‌دانیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی سیاست‌های محدودکننده ارزی را اعمال می‌کند که مانع رونق صادرات شده و در مقابل ما مدافع اقتصاد بازار آزاد و صادرات مبتنی بر رویکرد جهانی هستیم و در واقع رویکرد ما با بانک مرکزی تضاد دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برطرف شدن تحریم‌ها فقط 20 درصد مشکلات صادرات را حل می‌کند، گفت: 80 درصد مشکلات حوزه تجارت و صادرات مربوط به رویکردها، قوانین و سیاست‌های اشتباه است و به جرئت می‌گویم که در هیچ بازاری ما مطالعات دقیق و اصولی انجام ندادیم و فعالان اقتصادی ما صادرات خود را بر مبنای ارتباط و تجربه خود انجام می‌دهند.

روشن‌بخش قنبری تصریح کرد: باید محدودیت‌های ارزی و نگاه کنترل‌کنندگی برداشته شود و توسعه صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم به استانداردهای جهانی در صادرات نزدیک شده و توان رقابتی خود را در این عرصه افزایش دهیم.

انتهای پیام/