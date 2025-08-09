خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازرس کل استان فارس خبرداد؛

سند مالکیت تک‌برگ تالاب پریشان به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد

سند مالکیت تک‌برگ تالاب پریشان به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد
کد خبر : 1671769
لینک کوتاه کپی شد.

بازرس کل استان فارس گفت: با پیگیری سازمان بازرسی، سند مالکیت تک‌برگ تالاب پریشان به مساحت ۴۴ میلیون مترمربع به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد.

به گزارش  ایلنا، کاظم اکرمی  تاکید کرد: بر اساس مستندات قانونی درخصوص ضرورت ثبت مالکیت تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست، بازرسی کل استان فارس به‌عنوان یکی از استان‌های پیشگام، اقدامات لازم را در راستای مکاتبه با استاندار فارس و دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز کرد.

وی  ادامه داد: این موضوع در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان پیگیری و مقرر شد سند مالکیت تالاب‌های استان فارس به نام سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شود.

اکرمی افزود: تاکنون سند مالکیت تک‌برگ تالاب پریشان به مساحت بیش از ۴۴ میلیون مترمربع صادر شده است و فرایند صدور اسناد مالکیت برای سایر تالاب‌های استان نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی بازرسی کل استان فارس، موجب تقدیر معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز منطقه ۳ سازمان و بازرسی کل استان فارس شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور