به گزارش ایلنا، کاظم اکرمی تاکید کرد: بر اساس مستندات قانونی درخصوص ضرورت ثبت مالکیت تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست، بازرسی کل استان فارس به‌عنوان یکی از استان‌های پیشگام، اقدامات لازم را در راستای مکاتبه با استاندار فارس و دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز کرد.

وی ادامه داد: این موضوع در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان پیگیری و مقرر شد سند مالکیت تالاب‌های استان فارس به نام سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شود.

اکرمی افزود: تاکنون سند مالکیت تک‌برگ تالاب پریشان به مساحت بیش از ۴۴ میلیون مترمربع صادر شده است و فرایند صدور اسناد مالکیت برای سایر تالاب‌های استان نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی بازرسی کل استان فارس، موجب تقدیر معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز منطقه ۳ سازمان و بازرسی کل استان فارس شده است.

