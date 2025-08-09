استاد محمود فرشچیان درگذشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته ایرانی در آمریکا بدرود حیات گفت.

این استاد برجسته و هنرمند بی بدیل عرصه نگارگری وصیت کرده در کنار قبور یکی از مفاخر فرهنگی اصفهان به خاک سپرده شود.

محمود فرشچیان، در 1308 خورشیدی در پایتخت هنر ایران زمین شهر اصفهان چشم به جهان گشود. او برای ساخت آثار با مضامین شیعی شهرت دارد. برخی از آثار او توسط وزیران امور خارجه ایران (کمال خرازی و محمدجواد ظریف) به عنوان هدیه به سفرا و وزرای کشورهای خارجی اهدا شده است.

آثار او در بسیاری از شهرهای جهان مانند پاریس، نیویورک، شیکاگو و توکیو به نمایش گذاشته شده است.

در سال ۱۳۹۳، نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر به وی اهدا شد.

کارنامه درخشان و پربار استاد فرشچیان نقاش نام آشنای ایرانی بر هیچ‌ فردی پوشیده نیست. خلق آثار مشهوری همچون «عصر عاشورا»، «ابراهیم در گلستان»، «انتظار»، طراحی ضریح امام رضا(ع) و امام حسین(ع) را می توان بخشی از هویت مشترک فرهنگی مردم ایران دانست که او سال ها با طراحی های منحصر به فرد خود فصل دیگری را در زندگی هنری اش گشود.

انتهای پیام/