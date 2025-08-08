خبرگزاری کار ایران
English العربیه
واژگونی خودروی ون حامل زائران اربعین در محور اندیمشک–اهواز

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از واژگونی خودروی حامل زائران اربعین حسینی در محور اندیمشک به اهواز خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی اظهار کرد: در ساعت ۱۵:۵۵ روز جمعه ۱۷ مرداد ماه، یک دستگاه خودروی ون حامل زائران اربعین حسینی در کیلومتر ۳ محور اندیمشک–اهواز دچار واژگونی شد.

وی افزود: این حادثه منجر به مصدومیت چهار نفر شد که شامل دو نفر خانم ۸ و ۵۱ ساله و دو نفر آقای ۱۱ و ۵۵ ساله بودند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: پس از دریافت گزارش حادثه و اعزام تیم‌های فوریت‌های پزشکی، هر چهار مصدوم جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل شدند.

احمدی ضمن ابراز نگرانی از افزایش حوادث جاده‌ای در ایام تردد زائران، تأکید کرد: با توجه به حجم بالای سفرهای زائرین در مسیرهای مواصلاتی، رعایت اصول ایمنی و توجه به وضعیت فنی خودروها پیش از حرکت، نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادثی دارد.

وی گفت: علت دقیق واژگونی خودرو توسط کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است.

 

