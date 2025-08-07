خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در چهارمحال و بختیاری:

شعله های آتش در منطقه حفاظت شده هلن جان دوباره گرفت

شعله های آتش در منطقه حفاظت شده هلن جان دوباره گرفت
کد خبر : 1671145
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت‌ محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری از روشن شدن دوباره شعله‌های آتش در منطقه حفاظت شده هلن خبر داد.

به گزارش ایلنا ، محسن کریمی اظهارداشت: آتش‌سوزی اولیه چهارشنبه شب در این منطقه شروع شد که با کمک و تلاش نیروهای امدادی، یگان حفاظت محیط‌زیست، جوامع محلی نیروهای منابع طبیعی و مردمی به صورت اولیه مهار شد، اما به دلیل وزش شدید باد و وجود آتش در تنه درختان دومرتبه آتش روشن شده است.

وی افزود: به دلیل سخت‌گذر بودن منطقه و سخت بودن رساندن تجهیزات زمینی مهار آتش به سختی انجام می‌شود.

کریمی با اشاره به اینکه منطقه حفاظت شده هلن به‌عنوان یکی از مهمترین زیستگاه‌های حیات‌وحش و پوشش‌های جنگلی، از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: ادامه آتش‌سوزی خسارات جبران‌ناپذیری به تنوع زیستی این منطقه وارد می‌کند.

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: از چهارشنبه شب ، عملیات اطفا حریق با کمک و تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیط‌بانان، امدادگران محلی و گروه‌های مردمی نیز در کنار تیم‌های هوایی در حال تلاش برای کنترل شعله‌ها هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور