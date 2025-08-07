در چهارمحال و بختیاری:
شعله های آتش در منطقه حفاظت شده هلن جان دوباره گرفت
مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری از روشن شدن دوباره شعلههای آتش در منطقه حفاظت شده هلن خبر داد.
به گزارش ایلنا ، محسن کریمی اظهارداشت: آتشسوزی اولیه چهارشنبه شب در این منطقه شروع شد که با کمک و تلاش نیروهای امدادی، یگان حفاظت محیطزیست، جوامع محلی نیروهای منابع طبیعی و مردمی به صورت اولیه مهار شد، اما به دلیل وزش شدید باد و وجود آتش در تنه درختان دومرتبه آتش روشن شده است.
وی افزود: به دلیل سختگذر بودن منطقه و سخت بودن رساندن تجهیزات زمینی مهار آتش به سختی انجام میشود.
کریمی با اشاره به اینکه منطقه حفاظت شده هلن بهعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای حیاتوحش و پوششهای جنگلی، از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: ادامه آتشسوزی خسارات جبرانناپذیری به تنوع زیستی این منطقه وارد میکند.
مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: از چهارشنبه شب ، عملیات اطفا حریق با کمک و تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیطبانان، امدادگران محلی و گروههای مردمی نیز در کنار تیمهای هوایی در حال تلاش برای کنترل شعلهها هستند.