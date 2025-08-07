شعله های آتش در منطقه حفاظت شده هلن جان دوباره گرفت

وی افزود: به دلیل سخت‌گذر بودن منطقه و سخت بودن رساندن تجهیزات زمینی مهار آتش به سختی انجام می‌شود.

کریمی با اشاره به اینکه منطقه حفاظت شده هلن به‌عنوان یکی از مهمترین زیستگاه‌های حیات‌وحش و پوشش‌های جنگلی، از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: ادامه آتش‌سوزی خسارات جبران‌ناپذیری به تنوع زیستی این منطقه وارد می‌کند.

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: از چهارشنبه شب ، عملیات اطفا حریق با کمک و تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیط‌بانان، امدادگران محلی و گروه‌های مردمی نیز در کنار تیم‌های هوایی در حال تلاش برای کنترل شعله‌ها هستند.